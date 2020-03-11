Выступление «Авангарда» в Кубке Гагарина запомнят по шайбе 20-летнего парня
«Салават Юлаев» разгромил «Авангард» (4:1 в игре, 4:2 в серии) в шестом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. В главном для «Авангарда» матче единственную шайбу забросил 20-летний Александр Яремчук. Твиттер «Авангарда» тонко обыграл эту ситуацию: Боб Хартли дал Яремчуку какие-то указания, а уже через несколько секунд он отметился голом.
Александр Яремчук – уникальный хоккеист. В КХЛ он играет уже четыре сезона, но ни разу в карьере не забрасывал шайбы в матчах регулярного чемпионата. В двух сезонах за «Югру» у него 11 игр и одна голевая передача. За «Авангард» – еще два года, 42 игры и три ассиста. Все это касается только матчей регулярки – в плей-офф Яремчук играет совсем по-другому.
В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. Яремчук тогда тоже отметился мартовским голом: он открыл счет в игре с «Барысом» (3:1). Рекорд по игровому времени в Кубке Гагарина у Яремчука тоже был год назад. «Авангард» разгромил «Ак Барс» (6:0), а Яремчук отбегал чуть больше девяти минут. В этом розыгрыше он едва проводил на площадке больше двух (за исключением последнего матча).
Шайба Яремчука – символ всего сезона для «Авангарда» Боба Хартли. Канадский тренер управляет командой уже второй год. Все это время основной характеристикой его работы было странное отношение к молодым хоккеистам. Хартли сажал их на скамейку, а игровое время отдавал ветеранам. Даже голевой пас Яремчуку отдал 39-летний Терещенко, которого «Авангард» подписал для ротации.
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов защищал Хартли: «Как пример: у нас много талантливых ребят, но есть хоккеист по фамилии Грицюк, он с нами был на сборах в Сочи, где я был. Мы много о нем говорили, он очень талантливый парень, вызов в сборную – тому подтверждение. Но что говорит Боб: он еще ребенок».
В феврале позицию по молодым игрокам показал сам Хартли: «Я верю, что молодому игроку играть по 3-4 минуты – бесполезно. Игрок не должен сидеть и протирать скамейку. Логичнее, чтобы молодой хоккеист играл в той лиге, где бы получал время в большинстве, меньшинстве, был лидером в команде, таким образом, развивался»
В игре с «Салаватом» Александр Яремчук сыграл почти семь минут. Сразу после его гола Хартли почему-то одумался и поменял позицию по молодежи, но оказалось слишком поздно. «Авангард» вылетел.