Выступление «Авангарда» в Кубке Гагарина запомнят по шайбе 20-летнего парня

Александр Яремчук – уникальный хоккеист. В КХЛ он играет уже четыре сезона, но ни разу в карьере не забрасывал шайбы в матчах регулярного чемпионата. В двух сезонах за «Югру» у него 11 игр и одна голевая передача. За «Авангард» – еще два года, 42 игры и три ассиста. Все это касается только матчей регулярки – в плей-офф Яремчук играет совсем по-другому.

В прошлом сезоне «Авангард» дошел до финала Кубка Гагарина. Яремчук тогда тоже отметился мартовским голом: он открыл счет в игре с «Барысом» (3:1). Рекорд по игровому времени в Кубке Гагарина у Яремчука тоже был год назад. «Авангард» разгромил «Ак Барс» (6:0), а Яремчук отбегал чуть больше девяти минут. В этом розыгрыше он едва проводил на площадке больше двух (за исключением последнего матча).

Шайба Яремчука – символ всего сезона для «Авангарда» Боба Хартли. Канадский тренер управляет командой уже второй год. Все это время основной характеристикой его работы было странное отношение к молодым хоккеистам. Хартли сажал их на скамейку, а игровое время отдавал ветеранам. Даже голевой пас Яремчуку отдал 39-летний Терещенко, которого «Авангард» подписал для ротации.