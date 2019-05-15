Россия впервые выиграла на хоккейном ЧМ с разницей в десять шайб

Никогда в истории сборная России не побеждала на чемпионатах мира с разницей в 10 шайб. До этой игры в истории сборной были такие крупные победы:

Россия – Великобритания – 12:3

Россия – Казахстан – 10:1

Россия – Дания – 10:1

Россия – Италия – 10:1

Мем от СКА в тему этого успеха. Василевский сегодня отбил все 15 бросков по воротам, но большинство из них случились в третьем периоде. Там итальянцы даже чуть не забили.