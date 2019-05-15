ЧМ-2019 (хоккей)
Россия (х)
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#ЧМ-2019 (хоккей) #Россия (х)

Россия впервые выиграла на хоккейном ЧМ с разницей в десять шайб

15 мая 2019, 23:28

Сегодня вот такая раскладка по счету и статистике:

Никогда в истории сборная России не побеждала на чемпионатах мира с разницей в 10 шайб. До этой игры в истории сборной были такие крупные победы: 

  • Россия – Великобритания – 12:3
  • Россия – Казахстан – 10:1
  • Россия – Дания – 10:1
  • Россия – Италия – 10:1

Мем от СКА в тему этого успеха. Василевский сегодня отбил все 15 бросков по воротам, но большинство из них случились в третьем периоде. Там итальянцы даже чуть не забили. 

Вратарь сборной Италии Бернард настраивался на поражение со счетом 1:5 и очень не хотел получить десять шайб. Он пропустил всего пять – потом итальянцы поменяли голкипера. 

И все-таки сильно не радуемся
Давайте правильно воспринимать победы России на хоккейном ЧМ
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