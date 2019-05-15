ЧМ-2019 (хоккей)
Россия (х)
Россия впервые выиграла на хоккейном ЧМ с разницей в десять шайб
15 мая 2019, 23:28
Сегодня вот такая раскладка по счету и статистике:
Никогда в истории сборная России не побеждала на чемпионатах мира с разницей в 10 шайб. До этой игры в истории сборной были такие крупные победы:
- Россия – Великобритания – 12:3
- Россия – Казахстан – 10:1
- Россия – Дания – 10:1
- Россия – Италия – 10:1
Мем от СКА в тему этого успеха. Василевский сегодня отбил все 15 бросков по воротам, но большинство из них случились в третьем периоде. Там итальянцы даже чуть не забили.
Вратарь сборной Италии Бернард настраивался на поражение со счетом 1:5 и очень не хотел получить десять шайб. Он пропустил всего пять – потом итальянцы поменяли голкипера.
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