ЧМ-2019 (хоккей)
Андрей Василевский
Россия (х)
Чехия (х)
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#ЧМ-2019 (хоккей) #Россия (х) #Андрей Василевский #Чехия (х)

Россия в пятый раз взяла бронзу на ЧМ по хоккею

26 мая 2019, 19:46

Global Look Press

В матче за третье место сборная России обыграла Чехию. Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. Россияне лучше пробили буллиты – там отличились Ковальчук и Гусев. 

Василевский отразил все четыре буллита от чешских хоккеистов, а в основное время отбил 48 бросков. В какой-то момент он даже сам установил обратно сдвинутые ворота, хотя обычно с этим помогают судьи. Василевского признали лучшим игроком матча. 

Главный мем по этому матчу и по всему турниру. Василевский тут если не главный герой, то точно один из. 

Сборная России взяла бронзовые медали на ЧМ в пятый раз в своей истории. Получается вот такая раскладка по годам и матчам за третье место. Из соперников повторяется только Швеция. 

ЧМ-2005. Россия – Швеция – 6:3

ЧМ-2007. Россия – Швеция – 3:1 

ЧМ-2016. Россия – США – 7:2

ЧМ-2017. Россия – Финляндия – 5:3

ЧМ-2019. Россия – Чехия – 3:2 (б) 

Таким было единственное поражение сборной России на ЧМ-2019
Не удивляйтесь вылету сборной России. Финляндия – очень неудобный соперник
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