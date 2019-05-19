сборная Швеции (хоккей)
ЧМ-2019 (хоккей)
Андерс Вейдерштоль
Менеджера по экипировке сборной Швеции называют пуддингом. Он работает в команде уже 35 лет
19 мая 2019, 11:04
После матча Швеция – Швейцария, который закончился счетом 4:3 (у шведов забрасывали Веннберг, Нюландер, Густафссон и Экман-Ларссон, у швейцарцев – Андригетто, Дженацци и Хас), произошла милая церемония награждения.
Шведы позвали на лед менеджера по экипировке Андерса Вейдерштоля и вручили ему памятный свитер за 35 лет, что он работает в команде. На спине был 35 номер и надпись «Pudding» (Пуддинг) – так его шутливо называют шведские хоккеисты. Кажется, Андерс не сразу понял, зачем диктор стадиона объявил его имя. Посмотрите на его реакцию – он дико растерялся.
Немного фактов о Вейдерштоле:
- Андерс начинал карьеру в небольших шведских хоккейных командах. Он следил за тем, чтобы коньки игроков всегда были заточены, чтобы на столах в раздевалках была вода, фрукты и восстановительные пуддинги. Иногда, когда хоккеисты не ели пуддинги, он с удовольствием забирал их домой. За это он и получил свое прозвище. «Меня это раздражало. Но потом я понял, что это моя фишка, что это смешно. Как-то американский журналист позвонил в офис сборной и попросил господина Пуддинга на интервью», – рассказывал Вейдерштоль.
- Вейдерштоль гордится своей работой. Он рассказывал, что мог бы работать в море или открыть бизнес с друзьями и зарабатывать намного больше, чем сейчас. Но роль менеджера по экипировке в хоккейной команде – это то, что ему действительно нравится.
- В системе сборной он работает с 1980 года. 4 года он посвятил юниорской команде. И только с 1984 года начал работать со взрослой. За это время шведы по два раза выигрывали «золото» и «бронзу» Олимпиад, один раз становились серебряными призерами ОИ и восемь раз побеждали на чемпионатах мира.
- Кстати, по разным причинам (из-за болезни и по семейным обстоятельствам) он пропустил всего 13 турниров. В это время обязанности Вейдерштоля выполняли другие администраторы команды.
- ЧМ-2019 станет для него последним турниром в качестве сотрудника сборной. «Приятно так долго находиться в системе команды. Но, чувствую, пора бы уже заканчивать. Мне уже 65. Из-за сборной я проводил слишком мало времени со своими детьми и внуками. Пора наверстать упущенное», – говорит Вейдерштоль.
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