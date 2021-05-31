Россия (х)
ЧМ-2021
сборная Швеции (хоккей)
Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира
13 минут назад
Сборная России выиграла у Швеции в своем предпоследнем матче группового этапа ЧМ-2021.
- В первом периоде счет открыл Фреден.
- Наши уступали до 52-й минуты. Затем на 52:34 забил Слепышев, а на 52:46 – Барабанов.
- Олофссон сравнял счет через три минуты, основное время закончилось вничью 2:2.
- В овертайме команды голов не забили.
- По буллитам Россия выиграла 3:2.
Россия вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в четвертьфинал. Шведы в плей-офф не сыграют, это был их последний матч, и они не поднимутся выше пятого места.
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