Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира

Сборная России выиграла у Швеции в своем предпоследнем матче группового этапа ЧМ-2021.

В первом периоде счет открыл Фреден.

Наши уступали до 52-й минуты. Затем на 52:34 забил Слепышев, а на 52:46 – Барабанов.

Олофссон сравнял счет через три минуты, основное время закончилось вничью 2:2.

В овертайме команды голов не забили.

По буллитам Россия выиграла 3:2.

Россия вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в четвертьфинал. Шведы в плей-офф не сыграют, это был их последний матч, и они не поднимутся выше пятого места.