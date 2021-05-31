Россия (х)
ЧМ-2021
сборная Швеции (хоккей)
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#Россия (х) #ЧМ-2021 #сборная Швеции (хоккей)

Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира

13 минут назад

Сборная России выиграла у Швеции в своем предпоследнем матче группового этапа ЧМ-2021.

  • В первом периоде счет открыл Фреден.
  • Наши уступали до 52-й минуты. Затем на 52:34 забил Слепышев, а на 52:46 – Барабанов.
  • Олофссон сравнял счет через три минуты, основное время закончилось вничью 2:2.
  • В овертайме команды голов не забили.
  • По буллитам Россия выиграла 3:2.

Россия вышла на первое место в группе А и обеспечила себе выход в четвертьфинал. Шведы в плей-офф не сыграют, это был их последний матч, и они не поднимутся выше пятого места.

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