ЧМ-2019 (хоккей)
Хоккей
Вратарь сборной Италии по хоккею отбил 62 удара из 65. Но сборная все равно проиграла
14 мая 2019, 21:39
Италия проиграла Латвии на чемпионате мира со счетом 0:3.
- Латвийцы нанесли 65 ударов по воротам. 62 отбил вратарь.
- За Латвию забивали Букартс, Маренис и Блюгерс.
- Следующий соперник Италии – сборная России.
Главный герой – итальянский вратарь Андреас Бернард. Он остался доволен своим выступлением несмотря на поражение и рассказал, какой счет в игре со сборной России его устроит:
«Мы точно не хотим получить десять шайб в свои ворота снова. [Проиграть] 5:1 — нормально для нас».
Сборная Италии ни разу не обыгрывала Россию в хоккее. Единственная ничья – в 1993-м году на ЧМ в Мюнхене.
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