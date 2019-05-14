ЧМ-2019 (хоккей)
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#ЧМ-2019 (хоккей) #Хоккей

Вратарь сборной Италии по хоккею отбил 62 удара из 65. Но сборная все равно проиграла

14 мая 2019, 21:39

Италия проиграла Латвии на чемпионате мира со счетом 0:3.

  • Латвийцы нанесли 65 ударов по воротам. 62 отбил вратарь.
  • За Латвию забивали Букартс, Маренис и Блюгерс.
  • Следующий соперник Италии – сборная России.

Главный герой – итальянский вратарь Андреас Бернард. Он остался доволен своим выступлением несмотря на поражение и рассказал, какой счет в игре со сборной России его устроит:

«Мы точно не хотим получить десять шайб в свои ворота снова. [Проиграть] 5:1 — нормально для нас».

Сборная Италии ни разу не обыгрывала Россию в хоккее. Единственная ничья – в 1993-м году на ЧМ в Мюнхене.

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