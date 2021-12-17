Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Чехия, 18 декабря 2021 года

Россия и Чехия сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 18 декабря в 15:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.

Прогнозы и ставки букмекеров:

Победа России – 1,74.

Ничья – 4,45.

Победа Чехии – 3,85.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. России останется встретиться с Финляндией 19 декабря. Ранее он выиграла у Канады (4:3) и Швеции (1:0).