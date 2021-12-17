Евротур-2021
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Кубок Первого канала: прогноз на матч Россия – Чехия, 18 декабря 2021 года
3 часа назад
Россия и Чехия сыграют на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Матч состоится 18 декабря в 15:30 по Москве. Прямая трансляция пройдет на Первом канале.
Прогнозы и ставки букмекеров:
- Победа России – 1,74.
- Ничья – 4,45.
- Победа Чехии – 3,85.
Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. России останется встретиться с Финляндией 19 декабря. Ранее он выиграла у Канады (4:3) и Швеции (1:0).
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