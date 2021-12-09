Чехия (х)
Кубок Первого канала
Обладатель Кубка Стэнли Крейчи сыграет за Чехию на Кубке Первого канала
2 часа назад
Сборная Чехии объявила состав из 26 хоккеистов на матчи Кубка Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.
- Давиду Крейчи 35 лет. Сейчас он выступает за чешский «Оломоуц», куда перешел в 2021 году. В этом сезоне он набрал 28 очков (14+14) – восьмой показатель в лиге.
- В НХЛ Крейчи выступал за «Бостон», где провел 962 матча (15 сезонов). В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли.
- В 2012 году Крейчи выиграл бронзу на чемпионате мира. Он выступает за Чехию с 2008 года.
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