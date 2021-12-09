Чехия (х)
Кубок Первого канала
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#Чехия (х) #Кубок Первого канала

Обладатель Кубка Стэнли Крейчи сыграет за Чехию на Кубке Первого канала

2 часа назад

Сборная Чехии объявила состав из 26 хоккеистов на матчи Кубка Первого канала, который пройдет в Москве с 15 по 19 декабря.

  • Давиду Крейчи 35 лет. Сейчас он выступает за чешский «Оломоуц», куда перешел в 2021 году. В этом сезоне он набрал 28 очков (14+14) – восьмой показатель в лиге.
  • В НХЛ Крейчи выступал за «Бостон», где провел 962 матча (15 сезонов). В 2011 году он выиграл Кубок Стэнли.
  • В 2012 году Крейчи выиграл бронзу на чемпионате мира. Он выступает за Чехию с 2008 года.

Плотников, Гусев и Федотов вошли в состав хоккейной сборной России на Кубок Первого канала

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Федерация хоккея Чехии
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