Россия (х)
Чехия (х)
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#Россия (х) #Чехия (х)

Россия разгромила Чехию и заняла третье место на Кубке Карьяла-2021. Мичков забил во втором матче подряд

вчера, 16:50

Россия провела третий матч на Кубке Карьяла-2021. Итог – победа над Чехией со счетом 5:2.

  • 16-летний Матвей Мичков набрал очко, забив гол во втором матче подряд.
  • В первых двух турах Россия проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Теперь прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.
  • За три матча Россия набрала три очка и заняла третье место. Чехия проиграла все три матча.
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Источник:
Гол
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