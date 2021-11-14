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Россия разгромила Чехию и заняла третье место на Кубке Карьяла-2021. Мичков забил во втором матче подряд
вчера, 16:50
Россия провела третий матч на Кубке Карьяла-2021. Итог – победа над Чехией со счетом 5:2.
- 16-летний Матвей Мичков набрал очко, забив гол во втором матче подряд.
- В первых двух турах Россия проиграла Финляндии (0:3) и Швеции (2:4). Теперь прервала серию из четырех поражений во всех турнирах.
- За три матча Россия набрала три очка и заняла третье место. Чехия проиграла все три матча.
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