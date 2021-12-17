Где смотреть Россия – Чехия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 18 декабря

Матч против Чехии станет для России третьим для российской команды на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 18 декабря в 15:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 18:30 по московскому времени. Матч Чехия – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия уже победила Канаду (4:3) и Швецию (1:0), после Чехии останется матч с Финляндией 19 декабря.