Евротур-2021
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#Евротур-2021 #Россия (х) #Чехия (х)

Где смотреть Россия – Чехия: во сколько прямая трансляция матча, Евротур 18 декабря

3 часа назад

Матч против Чехии станет для России третьим для российской команды на Кубке Первого канала в декабрьском расписании Евротура. Игра начнется 18 декабря в 15:30 по Москве.

Прямая трансляция состоится на Первом канале. Ее можно посмотреть онлайн в 18:30 по московскому времени. Матч Чехия – Россия вы можете посмотреть, перейдя по ссылке.

Кубок Первого канала пройдет с 15 по 19 декабря. Россия уже победила Канаду (4:3) и Швецию (1:0), после Чехии останется матч с Финляндией 19 декабря.

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