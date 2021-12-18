Россия (х)
Чехия (х)
Кубок Первого канала
Россия обыграла Чехию и выиграла третий матч на Кубке Первого канала. В третьем периоде она заменила вратаря
4 часа назад
Матч завершился со счетом 5:2. Нападающий Михаил Григоренко оформил дубль, форварды Вадим Шипачев и Никита Гусев сделали по два ассиста.
- Чехия проиграла шестой матч подряд во всех турнирах. Последняя победа была летом над Словакией на чемпионате мира.
- Вратарь сборной России Александр Самонов не играл в КХЛ два месяца, но попал в заявку на матч с Чехией. Он вышел в третьем периоде, заменив Тимура Билялова.
Россия выиграла три матча из трех и лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала. 19 декабря она сыграет против Финляндии.
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