Россия обыграла Чехию и выиграла третий матч на Кубке Первого канала. В третьем периоде она заменила вратаря

Матч завершился со счетом 5:2. Нападающий Михаил Григоренко оформил дубль, форварды Вадим Шипачев и Никита Гусев сделали по два ассиста.

Чехия проиграла шестой матч подряд во всех турнирах. Последняя победа была летом над Словакией на чемпионате мира.

Вратарь сборной России Александр Самонов не играл в КХЛ два месяца, но попал в заявку на матч с Чехией. Он вышел в третьем периоде, заменив Тимура Билялова.

Россия выиграла три матча из трех и лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала. 19 декабря она сыграет против Финляндии.