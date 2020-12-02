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#Канада #Футбол #Премьер-лига (Канада)

Канадская премьер-лига вручает лучшим игрокам фигурки. Их делают на заказ художники-эскимосы

02 декабря, 13:50

Премьер-лига Канады по итогам сезона раздает необычные призы – фигурки из талькохлорита (его еще называют мыльным камнем).

Фигурки сделали художники-инуиты – коренной народ Севера Америки, который входит в группу эскимосов. Сейчас 35 тысяч человек в Канаде называют свой основной язык инуитским. Вот среди какой красоты они живут.

imageBROKER.com / Global Look Press

imageBROKER.com / Global Look Press

blickwinkel / Global Look Press

А вот такие призы сделали

Лучший нападающий – охотник. Символизирует смелость, бесстрашие и способность адаптироваться к любым условиям. 

Лучший вратарьэскимосская собака. Она очень предана общине и охраняет ее.

Лучший игрок камень Никисуиттук. Верхний камень указывает на Полярную звезду и помогает не заблудиться.

Лучший игрок до 21 года – молодой белый медведь. Еще игрив и только набирается силы.

Лучший тренер – сова. Символизирует ум, мудрость и обостренное зрение.

Все фото: Сайт Канадской премьер-лиги
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