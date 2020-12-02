Канадская премьер-лига вручает лучшим игрокам фигурки. Их делают на заказ художники-эскимосы

Премьер-лига Канады по итогам сезона раздает необычные призы – фигурки из талькохлорита (его еще называют мыльным камнем).

Фигурки сделали художники-инуиты – коренной народ Севера Америки, который входит в группу эскимосов. Сейчас 35 тысяч человек в Канаде называют свой основной язык инуитским. Вот среди какой красоты они живут.