Канадская премьер-лига вручает лучшим игрокам фигурки. Их делают на заказ художники-эскимосы
Премьер-лига Канады по итогам сезона раздает необычные призы – фигурки из талькохлорита (его еще называют мыльным камнем).
Фигурки сделали художники-инуиты – коренной народ Севера Америки, который входит в группу эскимосов. Сейчас 35 тысяч человек в Канаде называют свой основной язык инуитским. Вот среди какой красоты они живут.
А вот такие призы сделали
Лучший нападающий – охотник. Символизирует смелость, бесстрашие и способность адаптироваться к любым условиям.
Лучший вратарь – эскимосская собака. Она очень предана общине и охраняет ее.
Лучший игрок – камень Никисуиттук. Верхний камень указывает на Полярную звезду и помогает не заблудиться.
Лучший игрок до 21 года – молодой белый медведь. Еще игрив и только набирается силы.
Лучший тренер – сова. Символизирует ум, мудрость и обостренное зрение.