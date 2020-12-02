Канада
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В НХЛ канадцев в два раза больше, чем американцев. И это большой кризис канадцев. Что-что?
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#НХЛ
28 января, 22:58
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Канадская премьер-лига вручает лучшим игрокам фигурки. Их делают на заказ художники-эскимосы
#Канада
02 декабря 2020, 13:50
Пять лет назад Анттилу выгоняли из Новокузнецка. Сегодня он выиграл ЧМ для Финляндии
#ЧМ-2019 (хоккей)
27 мая 2019, 00:49
Канада спаслась от поражения за 0,4 секунды до сирены! А потом победила в овертайме
#ЧМ-2019 (хоккей)
23 мая 2019, 20:28
Зачем смотреть чемпионат мира, если я не люблю хоккей
#ЧМ-2019 (хоккей)
11 мая 2019, 00:51
# новости спорта
«Атлетико» создал команду в канадской лиге. Зачем – непонятно
30 января 2020, 10:12