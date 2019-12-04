ЧМ в Катаре уничтожит привычный клубный календарь. Как решить эту проблему?
Сейчас декабрь 2019-го. Ровно через три года в Катаре будут матчи чемпионата мира. В каком состоянии подойдут футболисты, как будет строиться календарь их клубов – самый большой вопрос на будущее.
Почему ЧМ-2022 пройдет не летом?
Изначально в Катаре, где в 2022 году состоится чемпионат мира, планировали разработать специальную систему кондиционирования стадионов, чтобы играть было не так жарко. Без нее это нереально – температура в стране летом достигает 40-50 градусов.
С кондиционерами в итоге ничего не вышло, так что перед ФИФА возник вопрос – перенести ЧМ на раннюю весну или позднюю осень? С весной вариант отпал – в феврале (то есть очень рядом по времени, из-за чего МОК против) будет зимняя Олимпиада, а в апреле мусульмане празднуют Рамадан. Разработали даже календарь в период с 5 мая по 4 июня, но поддержки эта идея не получила.
В итоге утвердили даты начала и окончания ЧМ-2022: с 21 ноября по 18 декабря. Дневная температура воздуха в этот период не должна превышать 25 градусов.
Почему этот ЧМ – самый неудобный по календарю?
Для примера возьмем самый ближайший – чемпионат мира в России. Он начался 14 июня. Примерно за три-четыре недели до него завершили сезон топовые лиги. Примерно через три недели после окончания ЧМ (15 июля) начались новые сезоны. Таким образом, о клубном футболе приходилось забыть примерно на 2,5 месяца.
Представим, что сезон-2022/23 проходит по тому же принципу, что и, скажем, нынешний. Если клубам не играть с начала ноября и примерно до 20-х чисел января, то вопросов возникает сразу несколько:
• Куда девать целых три тура групповых турниров в еврокубках?
• Осень – всегда время квалификационных матчей сборных, в данном случае – к Евро-2024. Как быть с ними? Или в это время будут матчи Лиги наций – а как быть с ней?
• Главный вопрос: что делать с чемпионатами? У топ-лиг выпадает примерно девять (!) туров. Про АПЛ и думать страшно – там вообще 13 туров мимо.
• А что делать в России? У нас не играют в январе, пустая вторая половина декабря, но от проблем это не спасет – с ноября и до конца года, например, в сезоне-2019/20 запланировано пять туров. Будут ли согласны клубы сдвинуть чемпионат на начало июня?
Какие варианты рассматриваются?
Англичане задумались заранее. Daily Mail в своем материале рассказала о планах, которые построила АПЛ.
- Последние матчи перед ЧМ будут проводиться 12 ноября – всего за девять дней до старта турнира в Катаре;
- Всего через восемь дней после финала – 26 декабря – сезон в АПЛ возобновится;
- Двухнедельной паузы посреди сезона не будет, а чемпионат начнется всего на неделю раньше обычного и закончится неделей позже;
- Это коснется АПЛ и Чемпионшипа. Клубы уже в курсе таких предложений и реагируют положительно;
- Календарь Лиги 1 и 2 (третьего и четвертого дивизионов) не изменится.
По остальным лигам проекты пока неизвестны. УЕФА сообщил, что примет решение не раньше 2021 года. Между прочим, к этому моменту появится и третий еврокубок – Лига конференций, так что количество участников евротурниров также возрастет.
Англия определилась. Что придумать остальным?
Если оставить все как есть, то очевидно – сдвигать календарь придется только назад. Прежде всего, это касается евротурниров и отборочных матчей сборных, да и национальным чемпионатам нужно как-то компенсировать перерыв на ЧМ. Гонять квалификацию или групповые этапы еврокубков зимой едва ли кто-то согласится, ни к чему это и УЕФА – серьезно думать, как сделать расписание таким образом, чтобы погодные условия позволяли проводить матчи по всей Европе.
Сдвиг на пару месяцев назад – единственный вариант. Что тогда получится?
• Матчи в группах еврокубков тогда начнутся в середине июля и закончатся в середине октября. Квалификацию придется проходить летом, а клубам, стартующим с первых раундов – вообще чуть ли не в начале мая (сейчас первые матчи проходят в конце июня, отмотайте их хотя бы на полтора месяца назад).
• Сборные будут играть в июле, августе и сентябре.
• Местные чемпионаты, в том числе и в жарких странах должны начаться максимум в конце июня.
Неудобств в связи с этим – масса. И в таком случае придется затронуть сезон-2021/22, чтобы он закончился раньше обычного. В самом крайнем случае, в конце апреля, но желательно еще раньше.
Клубный календарь тормозят матчи сборных, из-за чего минимум три тура по выходным осенью не проводятся. Три тура – это три недели. Учитывая климат, отказ от игр сборных осенью 2022-го мог бы быть хоть каким-то спасением в том числе и по климату – не пришлось бы так сильно сдвигать календарь назад.
• Групповые этапы еврокубков при этом можно отодвинуть даже на середину августа и играть их каждые две недели – тогда можно успеть к середине октября.
• Чемпионаты могут начаться в конце июля. В этом случае удастся сыграть пару раундов местных Кубков, а уже в середине января 2023-го возобновить игры в лигах и вписать несколько мидвик-туров (в середине недели).
• Но в этом случае появится проблема матчей сборных. Тогда УЕФА в 2023 году придется каким-то образом провести и игры Лиги наций, и квалификацию к Евро-2024, если мы говорим о том же формате, что был принят при отборе к Евро-2020. Всего сборные должны будут провести шесть игр в Лиге наций (по четыре – команды в группах А и В) и еще десять в квалификации – итого 16 уикендов придется распланировать по всему году. Как УЕФА будет в этом случае договариваться с клубами – совершенно непонятно.
До этого момента еще три года. В Англии, как оказалось, вообще не видят никаких проблем. Но основная нагрузка из-за решения ФИФА играть ЧМ в ноябре-декабре выпадет на УЕФА – за ним евротурниры и организация квалификационных матчей сборных. На раздумья есть два года. Неудобств колоссально много.