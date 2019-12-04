ЧМ в Катаре уничтожит привычный клубный календарь. Как решить эту проблему?

Почему этот ЧМ – самый неудобный по календарю?

Для примера возьмем самый ближайший – чемпионат мира в России. Он начался 14 июня. Примерно за три-четыре недели до него завершили сезон топовые лиги. Примерно через три недели после окончания ЧМ (15 июля) начались новые сезоны. Таким образом, о клубном футболе приходилось забыть примерно на 2,5 месяца.

Представим, что сезон-2022/23 проходит по тому же принципу, что и, скажем, нынешний. Если клубам не играть с начала ноября и примерно до 20-х чисел января, то вопросов возникает сразу несколько:

• Куда девать целых три тура групповых турниров в еврокубках?

• Осень – всегда время квалификационных матчей сборных, в данном случае – к Евро-2024. Как быть с ними? Или в это время будут матчи Лиги наций – а как быть с ней?

• Главный вопрос: что делать с чемпионатами? У топ-лиг выпадает примерно девять (!) туров. Про АПЛ и думать страшно – там вообще 13 туров мимо.