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ЧМ-2022
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#ЧМ-2022

Жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре: кто с кем и когда сыграет

ФИФА

Редкий, если не первый случай: жеребьевка чемпионата мира проходит в тот же год, что и сам турнир. Жеребьевка групп ЧМ-2022 проходит в столице Катара Дохе.

Формат жеребьевки ЧМ-2022

Главное:

⚙️ На ЧМ участвуют 32 команды – делятся на восемь групп по четыре сборные.

⚙️ В жеребьевке участвовали 29 сборных. Еще три определятся этим летом.

⚙️ Команда Катара автоматически попала в группу А на первую позицию – как и все хозяева (как и Россия на ЧМ-2018).

⚙️ Сборные из одной конфедерации кроме Европы попасть в одну группу не могли. Из Европы сыграть друг с другом в группе могут только две команды.

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Группы ЧМ-2022

Группа А

  • 🇶🇦 Катар
  • 🇪🇨 Эквадор
  • 🇸🇳 Сенегал
  • 🇳🇱 Нидерланды

Группа В

  • 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия
  • 🇮🇷 Иран
  • 🇺🇸 США
  • 🏳️  [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Уэльс / Шотландия/Украина)

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Группа С

  • 🇦🇷 Аргентина
  • 🇸🇦 Саудовская Аравия
  • 🇲🇽 Мексика
  • 🇵🇱 Польша

Группа D

  • 🇫🇷 Франция
  • 🏳️  [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Перу / Австралия/ОАЭ)
  • 🇩🇰 Дания
  • 🇹🇳 Тунис

Группа Е

  • 🇪🇸 Испания
  • 🏳️  [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Коста-Рика / Новая Зеландия)
  • 🇩🇪 Германия
  • 🇯🇵 Япония

Группа F

  • 🇧🇪 Бельгия
  • 🇨🇦 Канада
  • 🇲🇦 Марокко
  • 🇭🇷 Хорватия

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Группа G

  • 🇧🇷 Бразилия
  • 🇷🇸 Сербия
  • 🇨🇭 Швейцария
  • 🇨🇲 Камерун

Группа Н

  • 🇵🇹 Португалия
  • 🇬🇭 Гана
  • 🇺🇾 Уругвай
  • 🇰🇷 Южная Корея

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Вот так изначально выглядели корзины:

ФИФА

Факты о жеребьевке ЧМ-2022

📎 Аргентина в этом веке выбивала Мексику с двух подряд чемпионатов мира (в 1/8 финала в 2006 и 2010 годах). Сейчас в группе они сыграют во втором туре – теоретически история может повториться.

📎 Сенегалец Садио Мане попал на ЧМ, обыграв команду Салаха (Египет), а на нем сыграет против ван Дейка (Нидерланды).

📎 На групповом этапе могут встретиться Лионель Месси и Роберт Левандовски – матч Аргентины и Польши состоится в третьем туре.

📎 Матч Франции и Дании – единственный на прошлом ЧМ, в котором не было голов. За последние семь ЧМ это будет четвертая их встреча.

📎 На ЧМ-2018 уже была группа с Сербией, Швейцарией и Бразилией, только четвертым участником была Коста-Рика. Сейчас будет Камерун. Но расписание не совпадет даже частично.

📎 Сербия почти сотню лет не обыгрывает Бразилию. После победы Югославии со счетом 8:4 в 1934 году прошло 18 матчей между ними.

📎 Камерун против Бразилии на ЧМ: два матча – два разгромных поражения (0:3, 1:4).

📎 Португалия от Уругвая вылетала с прошлого ЧМ, а от Кореи – 20 лет назад. В игре против Кореи встретится со своим бывшим тренером Паулу Бенту (полуфинал Евро и невыход из группы на ЧМ).

📎 Гана встретится с Уругваем впервые после 2010 года, когда упустила супершанс выйти в полуфинал ЧМ – не забила пенальти на последней минуте овертайма и проиграла в серии.

📎 Последний матч между Испанией и Германией закончился оглушительными 6:0 в пользу испанцев.

📎 Япония никогда не забивала испанцам в своей истории. Но прошло всего два матча (0:0 и 0:1), последний – больше 20 лет назад.

📎 США и Иран играли в 1998 году на ЧМ в период напряженных отношений между странами. Но иранские игроки встретили американских с цветами и позировали вместе на совместном фото. А потом победили в матче.

📎 В первый день ЧМ пройдут сразу четыре матча: Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, а США сыграет с победителем европейского стыка.

 

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Стадион в Лусаиле. Он примет финал ЧМ-2022

До чемпионата мира осталось меньше восьми месяцев. Летом определятся оставшиеся три финалиста. Везде одноматчевый формат стыков:

⚔️ В июне в Европе команда Уэльса сыграет с победителем матча Шотландия – Украина. Даты пока не определены по понятным причинам. Матчи пройдут в Шотландии и затем в Уэльсе.

⚔️ 13 или 14 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия (их игра 7 июня). Обе игры пройдут в Катаре.

⚔️ 13 или 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией, место проведения – тоже Доха.

Главные даты ЧМ-2022

⏰ Первый матч 21 ноября, в тот же день состоятся еще три игры. ЧМ стартует в понедельник.

⏰ Игры группового этапа продлятся до 2 декабря.

⏰ 3-6 декабря – матчи 1/8 финала, 9-10 декабря – четвертьфиналы.

⏰ 13 и 14 декабря – полуфиналы, 17-го – матч за третье место.

⏰ 18 декабря – финал.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: dpa / Global Look Press
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