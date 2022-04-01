Жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре: кто с кем и когда сыграет

Факты о жеребьевке ЧМ-2022

📎 Аргентина в этом веке выбивала Мексику с двух подряд чемпионатов мира (в 1/8 финала в 2006 и 2010 годах). Сейчас в группе они сыграют во втором туре – теоретически история может повториться.

📎 Сенегалец Садио Мане попал на ЧМ, обыграв команду Салаха (Египет), а на нем сыграет против ван Дейка (Нидерланды).

📎 На групповом этапе могут встретиться Лионель Месси и Роберт Левандовски – матч Аргентины и Польши состоится в третьем туре.

📎 Матч Франции и Дании – единственный на прошлом ЧМ, в котором не было голов . За последние семь ЧМ это будет четвертая их встреча.

📎 На ЧМ-2018 уже была группа с Сербией, Швейцарией и Бразилией , только четвертым участником была Коста-Рика. Сейчас будет Камерун. Но расписание не совпадет даже частично.

📎 Сербия почти сотню лет не обыгрывает Бразилию . После победы Югославии со счетом 8:4 в 1934 году прошло 18 матчей между ними.

📎 Камерун против Бразилии на ЧМ: два матча – два разгромных поражения (0:3, 1:4).

📎 Португалия от Уругвая вылетала с прошлого ЧМ, а от Кореи – 20 лет назад . В игре против Кореи встретится со своим бывшим тренером Паулу Бенту (полуфинал Евро и невыход из группы на ЧМ).

📎 Гана встретится с Уругваем впервые после 2010 года, когда упустила супершанс выйти в полуфинал ЧМ – не забила пенальти на последней минуте овертайма и проиграла в серии.

📎 Последний матч между Испанией и Германией закончился оглушительными 6:0 в пользу испанцев .

📎 Япония никогда не забивала испанцам в своей истории. Но прошло всего два матча (0:0 и 0:1), последний – больше 20 лет назад.

📎 США и Иран играли в 1998 году на ЧМ в период напряженных отношений между странами . Но иранские игроки встретили американских с цветами и позировали вместе на совместном фото. А потом победили в матче.

📎 В первый день ЧМ пройдут сразу четыре матча : Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, а США сыграет с победителем европейского стыка.