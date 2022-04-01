Жеребьевка чемпионата мира-2022 в Катаре: кто с кем и когда сыграет
Редкий, если не первый случай: жеребьевка чемпионата мира проходит в тот же год, что и сам турнир. Жеребьевка групп ЧМ-2022 проходит в столице Катара Дохе.
Формат жеребьевки ЧМ-2022
Главное:
⚙️ На ЧМ участвуют 32 команды – делятся на восемь групп по четыре сборные.
⚙️ В жеребьевке участвовали 29 сборных. Еще три определятся этим летом.
⚙️ Команда Катара автоматически попала в группу А на первую позицию – как и все хозяева (как и Россия на ЧМ-2018).
⚙️ Сборные из одной конфедерации кроме Европы попасть в одну группу не могли. Из Европы сыграть друг с другом в группе могут только две команды.
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Группы ЧМ-2022
Группа А
- 🇶🇦 Катар
- 🇪🇨 Эквадор
- 🇸🇳 Сенегал
- 🇳🇱 Нидерланды
Группа В
- 🏴 Англия
- 🇮🇷 Иран
- 🇺🇸 США
- 🏳️ [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Уэльс / Шотландия/Украина)
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Группа С
- 🇦🇷 Аргентина
- 🇸🇦 Саудовская Аравия
- 🇲🇽 Мексика
- 🇵🇱 Польша
Группа D
- 🇫🇷 Франция
- 🏳️ [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Перу / Австралия/ОАЭ)
- 🇩🇰 Дания
- 🇹🇳 Тунис
Группа Е
- 🇪🇸 Испания
- 🏳️ [НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА] (Коста-Рика / Новая Зеландия)
- 🇩🇪 Германия
- 🇯🇵 Япония
Группа F
- 🇧🇪 Бельгия
- 🇨🇦 Канада
- 🇲🇦 Марокко
- 🇭🇷 Хорватия
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Группа G
- 🇧🇷 Бразилия
- 🇷🇸 Сербия
- 🇨🇭 Швейцария
- 🇨🇲 Камерун
Группа Н
- 🇵🇹 Португалия
- 🇬🇭 Гана
- 🇺🇾 Уругвай
- 🇰🇷 Южная Корея
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Вот так изначально выглядели корзины:
Факты о жеребьевке ЧМ-2022
📎 Аргентина в этом веке выбивала Мексику с двух подряд чемпионатов мира (в 1/8 финала в 2006 и 2010 годах). Сейчас в группе они сыграют во втором туре – теоретически история может повториться.
📎 Сенегалец Садио Мане попал на ЧМ, обыграв команду Салаха (Египет), а на нем сыграет против ван Дейка (Нидерланды).
📎 На групповом этапе могут встретиться Лионель Месси и Роберт Левандовски – матч Аргентины и Польши состоится в третьем туре.
📎 Матч Франции и Дании – единственный на прошлом ЧМ, в котором не было голов. За последние семь ЧМ это будет четвертая их встреча.
📎 На ЧМ-2018 уже была группа с Сербией, Швейцарией и Бразилией, только четвертым участником была Коста-Рика. Сейчас будет Камерун. Но расписание не совпадет даже частично.
📎 Сербия почти сотню лет не обыгрывает Бразилию. После победы Югославии со счетом 8:4 в 1934 году прошло 18 матчей между ними.
📎 Камерун против Бразилии на ЧМ: два матча – два разгромных поражения (0:3, 1:4).
📎 Португалия от Уругвая вылетала с прошлого ЧМ, а от Кореи – 20 лет назад. В игре против Кореи встретится со своим бывшим тренером Паулу Бенту (полуфинал Евро и невыход из группы на ЧМ).
📎 Гана встретится с Уругваем впервые после 2010 года, когда упустила супершанс выйти в полуфинал ЧМ – не забила пенальти на последней минуте овертайма и проиграла в серии.
📎 Последний матч между Испанией и Германией закончился оглушительными 6:0 в пользу испанцев.
📎 Япония никогда не забивала испанцам в своей истории. Но прошло всего два матча (0:0 и 0:1), последний – больше 20 лет назад.
📎 США и Иран играли в 1998 году на ЧМ в период напряженных отношений между странами. Но иранские игроки встретили американских с цветами и позировали вместе на совместном фото. А потом победили в матче.
📎 В первый день ЧМ пройдут сразу четыре матча: Катар – Эквадор, Сенегал – Нидерланды, Англия – Иран, а США сыграет с победителем европейского стыка.
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До чемпионата мира осталось меньше восьми месяцев. Летом определятся оставшиеся три финалиста. Везде одноматчевый формат стыков:
⚔️ В июне в Европе команда Уэльса сыграет с победителем матча Шотландия – Украина. Даты пока не определены по понятным причинам. Матчи пройдут в Шотландии и затем в Уэльсе.
⚔️ 13 или 14 июня Перу сыграет с победителем пары ОАЭ – Австралия (их игра 7 июня). Обе игры пройдут в Катаре.
⚔️ 13 или 14 июня Коста-Рика сыграет с Новой Зеландией, место проведения – тоже Доха.
Главные даты ЧМ-2022
⏰ Первый матч 21 ноября, в тот же день состоятся еще три игры. ЧМ стартует в понедельник.
⏰ Игры группового этапа продлятся до 2 декабря.
⏰ 3-6 декабря – матчи 1/8 финала, 9-10 декабря – четвертьфиналы.
⏰ 13 и 14 декабря – полуфиналы, 17-го – матч за третье место.
⏰ 18 декабря – финал.