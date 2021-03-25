🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека

Против ЧМ-2022 выступают несколько норвежских клубов. Например, «Тромсе». В официальном заявлении клуб намекнул на нарушение человеческих прав в Катаре:

«Тромсе» считает, что футболу пора остановиться и сделать несколько шагов назад. Мы должны подумать о том, что такое футбол, почему так много людей любят наш спорт. Тот факт, что коррупция, современное рабство и большое количество смертей лежат в основе чемпионата мира по футболу, совершенно неприемлем.

Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают из-за футбола. Игра не может контролировать политику и внутренние дела стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам.

«Тромсе» призывает Ассоциацию футбола Норвегии поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2022 года. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. «Тромсе» также не будет продвигать новости вокруг ЧМ-2022 через свои каналы».

Эту инициативу поддержал недавно Фредрик Мидтше: «Мы играем, чтобы делать людей счастливыми. Если из-за футбола умирают люди, то, значит, все мы что-то делаем не так. Нужно думать о безопасности. Поэтому я поддерживаю наши клубы, которые выступают против ЧМ. Пока мы не убедимся, что все люди в безопасности, ничто не имеет смысла».