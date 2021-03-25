🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека
Норвегия приехала на выезд к Гибралтару и ожидаемо обыграла его – 3:0. Счет – не главное событие этой встречи. Главное – перформанс норвежцев перед началом матча.
Во время гимна все игроки были в футболка с надписью «Human Rights on and off the pitch» («Человеческие права на поле и за его пределами»). Это акция в поддержку рабочих, готовящих объекты к ЧМ-2022. Она направлена на защиту прав человека, которые, по мнению норвежцев, активно нарушаются в Катаре.
В похожей майке был и тренер Норвегии Столе Сольбаккен. Только на его была надпись «Respect on and off the pitch» («Уважение на поле и за его пределами»).
Перед матчем с Гибралтаром Сольбаккен сказал:
«Мы работали и долго продумывали эту акцию. Наша задача – воздействовать на ФИФА, чтобы она жестко контролировала властей Катара».
Мартин Эдегор тоже публично поддержал акцию: «Я разговаривал со всеми нашими игроками. Никто не против этой акции. Мы делаем большое дело».
The Guardian опубликовал отчет по смертности во время строительства объектов к ЧМ-2022. Важные данные:
- С 2010-го (момент начала строительства) в Катаре при подготовке к чемпионату мира погибло более 6500 человек.
- В стране погибло более 5900 рабочих из Непала, Индии, Шри-Ланки и Бангладеша.
- Еще 824 смерти зафиксировало посольство Пакистана в Катаре.
- 69% всех смертей относятся к тем, которые случились «по естественным причинам». Большой процент указывает на то, что люди погибали из-за дыхательной недостаточности.
- В материале сказано, что организаторы понимали опасность, которая возникает для рабочих из-за летней жары, и осознанно шли на риск.
Против ЧМ-2022 выступают несколько норвежских клубов. Например, «Тромсе». В официальном заявлении клуб намекнул на нарушение человеческих прав в Катаре:
«Тромсе» считает, что футболу пора остановиться и сделать несколько шагов назад. Мы должны подумать о том, что такое футбол, почему так много людей любят наш спорт. Тот факт, что коррупция, современное рабство и большое количество смертей лежат в основе чемпионата мира по футболу, совершенно неприемлем.
Мы больше не можем сидеть и смотреть, как люди умирают из-за футбола. Игра не может контролировать политику и внутренние дела стран. Но что мы можем сделать, так это установить четкие требования к футбольным турнирам.
«Тромсе» призывает Ассоциацию футбола Норвегии поддержать бойкот чемпионата мира по футболу 2022 года. Мы считаем, что Норвегия должна отказаться от поездки в Катар, если квалифицируется на турнир. «Тромсе» также не будет продвигать новости вокруг ЧМ-2022 через свои каналы».
Эту инициативу поддержал недавно Фредрик Мидтше: «Мы играем, чтобы делать людей счастливыми. Если из-за футбола умирают люди, то, значит, все мы что-то делаем не так. Нужно думать о безопасности. Поэтому я поддерживаю наши клубы, которые выступают против ЧМ. Пока мы не убедимся, что все люди в безопасности, ничто не имеет смысла».