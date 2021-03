🇳🇴 Норвегия выступает против ЧМ-2022 в Катаре из-за смертей рабочих на стройках. Клубы поддерживают бойкот, а сборная выходит с лозунгом о правах человека

Норвегия приехала на выезд к Гибралтару и ожидаемо обыграла его – 3:0. Счет – не главное событие этой встречи. Главное – перформанс норвежцев перед началом матча.

Во время гимна все игроки были в футболка с надписью «Human Rights on and off the pitch» («Человеческие права на поле и за его пределами»). Это акция в поддержку рабочих, готовящих объекты к ЧМ-2022. Она направлена на защиту прав человека, которые, по мнению норвежцев, активно нарушаются в Катаре.