Серия А
Йосип Иличич
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#Серия А #Аталанта #Йосип Иличич #Болонья

«Аталанта» забила четыре гола к 15-й минуте. Такого не было 87 лет

05 апреля 2019, 00:15

«Атланта» выиграла у «Болоньи» со счетом 4:1. В матче сразу два важных рекорда. 

  1. В последний раз четыре гола забивалось в Серии А в 1932 году. Тогда это произошло в игре «Ювентуса» и «Ромы».
  2. Иличич оформил дубль к 5-й минуте. Это самые быстрые два мяча с декабря 2001 года, когда так отличился Марко Ди Вайо. 
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