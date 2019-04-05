Серия А
Йосип Иличич
Аталанта
Болонья
«Аталанта» забила четыре гола к 15-й минуте. Такого не было 87 лет
05 апреля 2019, 00:15
«Атланта» выиграла у «Болоньи» со счетом 4:1. В матче сразу два важных рекорда.
- В последний раз четыре гола забивалось в Серии А в 1932 году. Тогда это произошло в игре «Ювентуса» и «Ромы».
- Иличич оформил дубль к 5-й минуте. Это самые быстрые два мяча с декабря 2001 года, когда так отличился Марко Ди Вайо.
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