Болонья

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Резервный вратарь «Интера» промахнулся мимо мяча по земле и пропустил гол, сыграв впервые за год – возможно, это будет стоить клубу чемпионства
#Интер
«Теперь я часто плачу. Это даже приятно». Тренер «Болоньи» за год победил лейкемию и коронавирус
#Синиша Михайлович
В 14 лет приплыл в Италию на лодке, убегая от нищеты из Африки. Сейчас – играет против Роналду и забивает «Интеру»
#Муса Джувара
Тренировался без бутс и втайне от отца-математика – это путь новой африканской звезды
#Амаду Диавара
Пожалуйста, оценивайте силу команд с показателем xG. Это не для задротов − тут есть реальный смысл
#Футбол
Де Лигт третий тур подряд играет рукой в своей штрафной. Дважды повезло, один раз «Юве» потерял очки
#Маттейс де Лигт
Самое короткое превью сезона в Италии. На каждый клуб – одно предложение
#Серия А
Синиша Михайлович борется с лейкемией. Но он все равно будет тренировать «Болонью»
#Синиша Михайлович