«Теперь я часто плачу. Это даже приятно». Тренер «Болоньи» за год победил лейкемию и коронавирус

Впервые о победе над болезнью Михайлович сказал в ноябре. Во время лечения он работал с клубом

Изначально Михайловича поддержали все (игроки «Болоньи», игроки и тренеры соперников и т.д.) – это правильно настроило его. Сразу же после июльской пресс-конференции он дал еще одно интервью, в котором сказал:

«Сейчас я переживаю сложный момент, но мне очень повезло. Ведь я знаю, что не одинок. У меня огромная поддержка. За несколько дней меня охватило море любви, солидарности и позитива, который дал мне дополнительный импульс и уверенность, что я выиграю эту битву против лейкемии».

В конце июля он должен был лечь в больницу на первый курс химотерапии. Но даже в больнице он не переставал работать – постоянно был на связи с тренерским штабом. С помощниками он общался по видеосвязи, также устраивал видеоконференции с руководством. В конце августа-2019 (еще до выписки из больницы) он пришел на матч «Болоньи» с «Вероной» и руководил командой со скамейки.

Дальше за три месяца он перенес еще две химиотерапии. Сразу после третьей химии Михайлович рассказал о борьбе с лейкемией: