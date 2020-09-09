«Теперь я часто плачу. Это даже приятно». Тренер «Болоньи» за год победил лейкемию и коронавирус
13 июля 2019 года Синиша Михайлович собрал пресс-конференцию. К тому моменту в итальянской прессе были слухи, что Михайлович болен, но не было никакой конкретики. На встрече с журналистами Михайлович назвал диагноз – лейкемия.
Первая реакция – слезы. Михайлович говорил, что плакал несколько дней. Дальше он собрался и пообещал, что победит болезнь ради своих родных и близких. Врач «Болоньи», сидевший рядом с Михайловичем на той пресс-коференции, сказал: тогда у него не было симптомов. Но он отметил: возможно, борьба с лейкемией займет много времени.
Так начались тяжелые месяцы жизни Синиши Михайловича.
Впервые о победе над болезнью Михайлович сказал в ноябре. Во время лечения он работал с клубом
Изначально Михайловича поддержали все (игроки «Болоньи», игроки и тренеры соперников и т.д.) – это правильно настроило его. Сразу же после июльской пресс-конференции он дал еще одно интервью, в котором сказал:
«Сейчас я переживаю сложный момент, но мне очень повезло. Ведь я знаю, что не одинок. У меня огромная поддержка. За несколько дней меня охватило море любви, солидарности и позитива, который дал мне дополнительный импульс и уверенность, что я выиграю эту битву против лейкемии».
В конце июля он должен был лечь в больницу на первый курс химотерапии. Но даже в больнице он не переставал работать – постоянно был на связи с тренерским штабом. С помощниками он общался по видеосвязи, также устраивал видеоконференции с руководством. В конце августа-2019 (еще до выписки из больницы) он пришел на матч «Болоньи» с «Вероной» и руководил командой со скамейки.
Дальше за три месяца он перенес еще две химиотерапии. Сразу после третьей химии Михайлович рассказал о борьбе с лейкемией:
- Он практически жил в больничной палате.
- За время лечения потерял 30 кг, потом набрал девять.
- На тот момент он принимал таблетки. В среднем – 19 в день.
- После третьей химиотерапии Михайловича выписали и отправили домой. У него уже не было ограничений по еде. Он мог спокойно выходить на улицу. Но были небольшие запреты в плане активности.
В ноябре Михайлович сказал: «С сегодняшнего дня мы говорим не о лейкемии Михайловича. С сегодняшнего дня мы говорим о Михайловиче только как о главном тренере «Болоньи». После этого его лишь один раз (уже в январе) отправляли в больницу – но уже на плановое обследование. Оно окончательно показало, что с Михайловичем все в порядке.
После Михайлович рассказывал, что болезнь поменяла его эмоционально: он стал больше плакать, легче переживать какие-то неприятные моменты и с большей любовью относиться к окружающим его событиям.
«Даже ужасная болезнь, если ее победить, может сделать человека лучше. Она изменила мой образ мышления, жизни и поведения. Теперь я часто плачу. Мне говорят, что Синиша стал плаксой. Но мне даже приятно. Раньше я скрывал эмоции. Теперь – перестал. Я стал спокойнее и терпеливее».
Михайлович победил и коронавирус – потом сравнивал его с лейкемией
В августе, когда «Болонья» вышла из отпуска, клуб сообщил, что Михайлович заразился коронавирусом. У Михайловича не было симптомов – в один день он лишь сдал положительный тест и сразу же отправился на карантин.
«Я вообще не боялся коронавируса. Хуже всего было из-за того, что я опять нахожусь вдали от команды. Но я хорошо себя чувствовал: и когда сдал положительный тест, и сейчас, когда здоров. Я просто сидел дома и смотрел фильмы. Не спрашивайте, сколько я их посмотрел. Наверное, штук 50 за две недели. Я жил один дома и невероятно хотел к семье и команде».
Михайловича выписали через две недели, и он сразу же приступил к работе с «Болоньей». Параллельно он тренировался сам: проезжал каждый день по 10 км на велосипеде, занимался в тренажерном зале.
Михайлович говорил, что лейкемия укрепила его морально, что после рака он уже не боялся коронавируса, а просто ждал, когда сможет вернуться к игрокам. «После лейкемии коронавирус кажется стаканом воды, который легко выпить. Я не боялся, но вирус никуда не девался. Он все равно был моей проблемой».
Как болезни сказали на работе Михайловича?
Тезисно:
- Фанаты активно поддерживали Михайловича: собирались под окнами его больницы, пели и кричали в его честь на стадионе.
- После выписки Михайловича из больницы в начале декабря администрация Болоньи сделала его почетным гражданином города. Хотя он работал с местной командой лишь второй сезон.
- До этого он стал тренером года в Сербии.
- Пока Серия А была приостановлена Михайлович получил три миллиона. Это компенсация от «Спортинга» за расторгнутый контракт, который подписали за девять дней до этого.
- «Болонья» в прошлом сезоне заняла 12 место – это второй результат за последние пять лет. Президент «Болоньи» Джои Сапуто сказал: «Это был непростой год, и мы гордимся выступлениями нашей команды. Не все было идеально, но Синиша – молодец. Он справился со своими задачами. Мы с удовольствием продолжим сотрудничество с ним».