Златан Ибрагимович
Серия А
Милан
Болонья
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#Златан Ибрагимович #Серия А #Милан #Болонья

Ибрагимович в 40 лет забил первый автогол за 957 матчей

3 часа назад

Нападающий Златан Ибрагимович вышел в стартовом составе «Милана» в матче девятого тура Серии А против «Болоньи».

На 49-й минуте Ибрагимович забил в свои ворота. Это его первый автогол в профессиональной карьере. Ибрагимовичу 40 лет, он провел 957 матчей.

В матче против «Болоньи» Ибрагимович набрал 1+1. В этом сезоне он провел в Серии А три матча, забил два гола и отдал один ассист.

Матч завершен
Болонья
Болонья
Ибрагимович 49
Барроу 52
2:4
Матч завершен
Милан
Милан
Леау 16
Калабрия 35
Беннасер 84
Ибрагимович 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
MisterChip
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