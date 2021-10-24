Ибрагимович в 40 лет забил первый автогол за 957 матчей

Нападающий Златан Ибрагимович вышел в стартовом составе «Милана» в матче девятого тура Серии А против «Болоньи».

На 49-й минуте Ибрагимович забил в свои ворота. Это его первый автогол в профессиональной карьере. Ибрагимовичу 40 лет, он провел 957 матчей.

В матче против «Болоньи» Ибрагимович набрал 1+1. В этом сезоне он провел в Серии А три матча, забил два гола и отдал один ассист.