Болонья

Лента
Материалы
Новости
Футбол
Ибрагимович в 40 лет забил первый автогол за 957 матчей
#Златан Ибрагимович
Футбол
«Шеффилд» – единственная команда из АПЛ, у которой в этом сезоне нет ни одной победы
#Шеффилд Юнайтед
Футбол
Михайлович рассказал, что лежал в больнице под именем 69-летнего бездомного
#Синиша Михайлович
Футбол
«Ювентус» впервые за полтора года не пропустил в четырех матчах подряд
#Ювентус
Футбол
«Болонья», «Парма», СПАЛ и «Сассуоло» могут тренироваться на базах с 4 мая
#Серия А
Футбол
«Аталанта» забила четыре гола к 15-й минуте. Такого не было 87 лет
#Серия А