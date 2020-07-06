В 14 лет приплыл в Италию на лодке, убегая от нищеты из Африки. Сейчас – играет против Роналду и забивает «Интеру»
«Интер» до матча с «Болоньей» отставал от лидера «Ювентуса» на 11 очков при игре в запасе – шансы на чемпионство минимальные, но соперник – середняк. «Интер» вел 1:0, имея на игрока больше, но внезапно получил гол от 18-летнего парня, который в общей сложности в Серии А и тайма не провел.
Сравнял счет Муса Джувара, что сильно расстроило «Интер» – Бастони схватил красную, следом влетел второй гол, «Болонья» победила 2:1. Джувара в этом сезоне выходил всего на несколько минут в четырех матчах. В пятом – отыграл целых 25 и забил первый гол в Серии А.
Просто подкараулил мяч рядом с линией штрафной и мощно вложил его в угол:
Джувара родом из Гамбии, одной из самых бедных стран Африки. По одной версии, он – сирота, в детстве его воспитывал дедушка, по другой – у него есть родители (и об этом больше пишут в Италии), которые и заставили уехать в Европу.
В 14 лет он отправился в путешествие из Африки в Италию. Начал путь на лодке, потом его и других беженцев подхватило немецкое судно. Daily Mail пишет, что он обогнул Сенегал, Западную Сахару, Марокко и Тунис. Маршрут, вероятно, был таким:
Джувара успешно приплыл на Сицилию. Что было дальше:
• В статусе беженца попал в маленький город Руоти (там проживает не более 4000 человек);
• Стал тренироваться в команде «Виртус Авильяно» (Авильяно – в шести километрах от Руоти).
• Тренер команды и его жена стали опекунами Джувары.
• В Гамбии в это время было неспокойно: президент Яйя Джамме проиграл выборы, но отказался уходить, в страну вторглись чужие войска, пока Джамме не признал поражение и не улетел в Гвинею.
• Джувару хотел приобрести «Кьево», он сам хотел в этот клуб – там можно было учиться не только футболу. Дед Джувары всегда настаивал на образовании.
• Переход запретила итальянская федерация футбола – из-за новых правил по борьбе с эксплуатацией иммигрантов. Джувара жутко расстроился, но помог юрист, так что в сезоне-2017/18 парень все же перебрался в «Кьево», где закрепился в молодежке.
• Джувара освоил позицию левого вингера и запомнился высокой скоростью. Следующий сезон – тренировки с первой командой и дебют в Серии А. Произошло это в самом грустном и ненужном матче для обеих команд (последний тур, «Фрозиноне» с «Кьево» уже вылетели), зато для Джувары – десять минут настоящего счастья.
Тем летом «Болонья» заплатила полмиллиона евро, и Джувара начал в ней сезон-2019/20. Полный матч в Кубке, в Серии А только выходы на замены, но уже есть гол.
Теперь он фотографируется с Канте и Анри.
И рубится против Роналду.
Кумир – Азар, с детства – за «Челси», в Болонье гоняет не на роскошной машине, а на скутере, любит бегать, уже попал в список 60 самых перспективных игроков по версии The Guardian. После гола благодарил тренера и посвятил гол семье.
Неплохо для парня, еще несколько лет назад просто бежавшего от нищеты из Африки.