В 14 лет приплыл в Италию на лодке, убегая от нищеты из Африки. Сейчас – играет против Роналду и забивает «Интеру»

«Интер» до матча с «Болоньей» отставал от лидера «Ювентуса» на 11 очков при игре в запасе – шансы на чемпионство минимальные, но соперник – середняк. «Интер» вел 1:0, имея на игрока больше, но внезапно получил гол от 18-летнего парня, который в общей сложности в Серии А и тайма не провел.

Сравнял счет Муса Джувара, что сильно расстроило «Интер» – Бастони схватил красную, следом влетел второй гол, «Болонья» победила 2:1. Джувара в этом сезоне выходил всего на несколько минут в четырех матчах. В пятом – отыграл целых 25 и забил первый гол в Серии А.

Просто подкараулил мяч рядом с линией штрафной и мощно вложил его в угол: