Еще один боксер умер после боя. Это второй смертельный случай за неделю
Аргентинец Уго Сантильян – чемпион Латинской Америки в суперлегком весе. На его счету было 19 побед, 7 поражений и одна ничья. Последний бой закончился для него смертью.
Бой Сантильяна с Эдуардо Абреу продолжался 10 раундов, но с Сантильяном произошло что-то уже в четвертом раунде: к его завершению Сантильян дрался с полностью окровавленным лицом.
Еще большие проблемы начались на церемонии объявления оценок (бой закончился ничьей). Сантильян потерял сознание. Перед этим он еле дошел до своего угла, опираясь на тренера. После этого команда Сантильяна положила его на пол и попыталась привести в себя с помощью кислородной маски.
Это не помогло. Сантильяна доставили в госпиталь, где у него обнаружили сгусток крови в мозгу. «Сантильян был без сознания, когда его привезли в наш госпиталь. У него была черепно-мозговая травма», – сказал Марсело Арбуруа, главврач госпиталя Hospital Agudos San Felipe.
Врачи сделали две операции Сантильяну, но это не помогало ему. У него дважды останавливалось сердце. Позже, по данным Independent, он перенес почечную недостаточность и впал в кому. 25 июля он умер от сердечной недостаточности.
Как на это реагируют
Это второй смертельный случай в боксе за неделю. До этого умер российский боксер Максим Дадашев, не перенеся травмы, полученные во время боя. Поединки Дадашева и Сантильяна состоялись в один день. Наш боксер скончался спустя три дня после этого, Сантильян – спустя пять.
Всемирная боксерская организация передала свои соболезнования родным и близким Сантильяна. PBC (Premier Boxing Champions – компания, сотрудничащая с Пакьяо) присоединилась к этому.
Журналист The Ring Man Микаэль Монтеро в твиттере тоже принес свои соболезнования семье и друзьям Сантильяна, а в коментариях под этим постом появилось важное обсуждение. Пользователи негодовали: сколько боксеров его должно умереть, чтобы на это обратили внимание.
«В Мэриленде и в Буэнос-Айресе на глазах миллионов были забиты до смерти два мужчины. И до сих пор никому за это ничего не предъявили, а люди продолжают платить за это? #ЗапретитеБокс».
«Это печальные новости. Но вот вопрос: почему это все еще продолжается?».
«Что-то должно быть предпринято. В MMA бой прекращается, когда боец не сможет нормально защитить себя. Знаете, там почти нет смертей и черепно-мозговых травм».