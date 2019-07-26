Еще один боксер умер после боя. Это второй смертельный случай за неделю

Аргентинец Уго Сантильян – чемпион Латинской Америки в суперлегком весе. На его счету было 19 побед, 7 поражений и одна ничья. Последний бой закончился для него смертью.

Бой Сантильяна с Эдуардо Абреу продолжался 10 раундов, но с Сантильяном произошло что-то уже в четвертом раунде: к его завершению Сантильян дрался с полностью окровавленным лицом.

Еще большие проблемы начались на церемонии объявления оценок (бой закончился ничьей). Сантильян потерял сознание. Перед этим он еле дошел до своего угла, опираясь на тренера. После этого команда Сантильяна положила его на пол и попыталась привести в себя с помощью кислородной маски.