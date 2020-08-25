Почему Соболев и Дзюба конфликтуют. Один говорил про плохого друга, второй – про молодого и глупого
Черчесов открыто подтвердил, что Соболев вне сборной из-за конфликта с Дзюбой:
«По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю. Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают.
Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть. У Соболева случилось несчастье, я выразил ему соболезнования. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Этот тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, открыл эту тему. Тут нет такого, что я кого-то поддерживаю.
Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную. При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим. Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть. Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого».
Их конфликт развивался так.
Соболев в «КраСаве» раскритиковал Дзюбу за отношение к проблеме Кокорина
В выпуске про Соболева Евгений Савин спросил про историю Кокорина и отношение к ней Дзюбы. Напоминалка: Дзюба дружил с Кокориным по клубу, но в истории с тюрьмой открыто не поддержал.
Соболев прокомментировал это так:
«Да там и не требовалось ничего особенного говорить. Про то, что Кокорин не виноват или что-то в таком духе. Но что-то сказать нужно было. Думаю, хороший друг в такой ситуации поддержал бы. А Дзюба не стал».
Окончательно они поругались на «Зенит» – «Спартак». Там были стычка, после – наезд Дзюбы
Полуфинал Кубка России. Во втором тайме Соболев сфолил на Ракицком – к месту прибежал Дзюба и что-то ему сказал. Они начали толкаться, но их разняли.
Соболев молчал. Но Дзюба про все высказался:
• О моменте, в котором Соболев раскритиковал его по ситуации с Кокориным: «Соболев – молодой парень. Он еще глупый и не совсем знает, что такое дружба. Не понимает ситуации. Слышит звон, но не знает, где он».
• О поведении Соболева в том матче:
«Мы зацепились, потому что он раз за разом некрасиво ведет себя на футбольном поле. Очень много позволяет себе – постоянно кричать, апеллировать. Есть судья. Если ситуация сложная – есть ВАР. Не надо разглагольствовать, открывать рот.
В матче со «Спартаком» я сказал судье обратить на это внимание: «Хватит здесь устраивать цирк – давайте играть в футбол». Он в ответ попытался что-то вякнуть. Слово за слово – и понеслось. На футбольном поле все герои. А вот был бы это хоккей, я уверен: такие персонажи, как Соболев, молчали бы».
Больше причин ненавидеть друг друга у Соболева и Дзюбы не было. Как минимум – открытых.
про хоккей образцово жуткий популизм, конечно.