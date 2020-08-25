Почему Соболев и Дзюба конфликтуют. Один говорил про плохого друга, второй – про молодого и глупого

Черчесов открыто подтвердил, что Соболев вне сборной из-за конфликта с Дзюбой:

«По сравнению с первыми играми Соболев заметно прибавил, но тут ситуация простая. Я могу все что угодно говорить, но есть ситуация, которая у них с Артемом Дзюбой. И эту тему они должны привести к нулю . Не хочется нам в команде иметь игроков, которые недостаточно хорошо друг друга понимают.

Нельзя собирать команду, зная, что есть такие недопонимания. Эту ситуацию мы должны в спокойном режиме нивелировать. Все взрослые люди, и я сказал как есть. У Соболева случилось несчастье, я выразил ему соболезнования. Но есть одна ситуация, а есть вторая. Этот тот случай, когда Соболев, не знаю по какой причине, открыл эту тему. Тут нет такого, что я кого-то поддерживаю.

Артем является капитаном команды, он уже не первый год показывает свое мастерство и работает на сборную. При этом у нас есть молодой футболист, который стремится в сборную. Мы с удовольствием это видим. Но он позволил себе какие-то вещи, которые в моем понимании не должен был позволять. Он эту тему открыл и ее должен закрыть . Я говорю об этом спокойно. Это рабочий момент, который бывает, наверное, у каждого».

Их конфликт развивался так.