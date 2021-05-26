Хвича Кварацхелия
РПЛ
Рубин
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#Хвича Кварацхелия #РПЛ #Рубин

Кварацхелия второй сезон подряд признан лучшим молодым игроком РПЛ

35 минут назад

телеграм-канал РПЛ

Хвича Кварацхелия победил в голосовании, организованном Российской премьер-лига. Он обошел в голосовании Арсена Захаряна («Динамо») и Игоря Дивеева (ЦСКА).

  • Кварацхелии 20 лет. Он играет в «Рубине» с 2019 года и второй сезон подряд становится лучшим молодым игроком лиги.
  • В прошедшем сезоне он провел 24 матча, забил четыре гола и отдал восемь ассистов.
  • Контракт Кварацхелии «Рубином» действует до 2024 года, но его отец анонсировал уход игрока этим летом. Куда он перейдет, неизвестно. Инсайдеры говорили об интересе клубов Серии А к нему.

Кандидатов выбирают среди игроков, которые на момент старта турнира были моложе 21 года. В голосовании участвуют тренеры клубов РПЛ, главный тренер сборной России, капитаны клубов РПЛ и комментаторы «Матч ТВ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
телеграм-канал РПЛ
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