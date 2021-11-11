Грузия победила Швецию, которая лидировала в группе в отборе к ЧМ-2022. Хвича сделал дубль

Грузия победила Швецию в матче отбора к ЧМ-2022. Во втором тайме дубль сделал Хвича Кварацхелия.

Перед седьмым туром Швеция шла на первом месте в группе В. Поражение от Грузии стало вторым за семь матчей. Если Испания победит Грецию, то Швеция потеряет лидерство.

В этом сезоне Кварацхелия забил один гол за «Рубин» в РПЛ за 12 матчей. В отборе к ЧМ-2022 Хвича забил четыре гола.