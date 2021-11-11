Хвича Кварацхелия
ЧМ-2022
Швеция
Грузия
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#Хвича Кварацхелия #ЧМ-2022 #Грузия #Швеция

Грузия победила Швецию, которая лидировала в группе в отборе к ЧМ-2022. Хвича сделал дубль

11 ноября, 23:21

Грузия победила Швецию в матче отбора к ЧМ-2022. Во втором тайме дубль сделал Хвича Кварацхелия.

Перед седьмым туром Швеция шла на первом месте в группе В. Поражение от Грузии стало вторым за семь матчей. Если Испания победит Грецию, то Швеция потеряет лидерство.

В этом сезоне Кварацхелия забил один гол за «Рубин» в РПЛ за 12 матчей. В отборе к ЧМ-2022 Хвича забил четыре гола.

Матч завершен
Грузия
Кварацхелия 61
Кварацхелия 78
2:0
Матч завершен
Швеция
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Источник:
Гол
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Михаил Штельман
11 ноября, 23:49
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