Хвича Кварацхелия
ЧМ-2022
Швеция
Грузия
Грузия победила Швецию, которая лидировала в группе в отборе к ЧМ-2022. Хвича сделал дубль
11 ноября, 23:21
Грузия победила Швецию в матче отбора к ЧМ-2022. Во втором тайме дубль сделал Хвича Кварацхелия.
Перед седьмым туром Швеция шла на первом месте в группе В. Поражение от Грузии стало вторым за семь матчей. Если Испания победит Грецию, то Швеция потеряет лидерство.
В этом сезоне Кварацхелия забил один гол за «Рубин» в РПЛ за 12 матчей. В отборе к ЧМ-2022 Хвича забил четыре гола.
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11 ноября, 23:49
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