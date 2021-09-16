Хвича выпал из претендентов на Golden Boy. В топ-40 – ни одного россиянина и два украинца

Газета Tuttosport опубликовала список из 40 претендентов на премию Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту Европы до 21 года.

В списке из 100 номинантов был полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который не вошел в финальный рейтинг.

В топ-40 попали два 🇺🇦 украинца Михаил Мудрик («Шахтер») и Илья Забарный (киевское «Динамо»). В списке нет ни одного 🇷🇺 российского футболиста.