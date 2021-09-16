Хвича Кварацхелия
РПЛ
Рубин
Хвича выпал из претендентов на Golden Boy. В топ-40 – ни одного россиянина и два украинца
2 часа назад
Газета Tuttosport опубликовала список из 40 претендентов на премию Golden Boy – приз лучшему молодому футболисту Европы до 21 года.
В списке из 100 номинантов был полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, который не вошел в финальный рейтинг.
В топ-40 попали два 🇺🇦 украинца Михаил Мудрик («Шахтер») и Илья Забарный (киевское «Динамо»). В списке нет ни одного 🇷🇺 российского футболиста.
- В 2020 году премию Golden Boy получил нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд.
- Претенденты на Golden Boy – Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Джуд Беллингем («Боруссия» Д), Педри («Барселона») и другие.
- Полный список претендентов 2021 года можно посмотреть здесь.
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