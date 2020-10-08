Торнике Окриашвили
Лига наций
чемпионат Кипра
Футбол
Краснодар
Грузия
Анортосис
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#Торнике Окриашвили #Футбол #Краснодар #Лига наций #Грузия #Анортосис #чемпионат Кипра

Игрок сборной Грузии забил пять пенальти в 2020 году. До этого – пять за всю карьеру

08 октября, 20:17

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший игрок «Краснодара» (2016-2019) Торнике Окриашвили в 2020 году постоянно забивает голы с пенальти. В чемпионате Кипра он играет за «Анортосис», в Лиге наций и отборе на Евро – за сборную Грузии.

Когда и за кого забивал Окриашвили:

⚽️ 28 августа. «Анортосис» 
⚽️ 8 сентября. Сборная Грузии 
⚽️ 12 сентября. «Анортосис» 
⚽️ 3 октября. «Анортосис» 
⚽️ 8 октября. Сборная Грузии 

До этого 28-летний Окриашвили забил пять пенальти за карьеру. И смазал еще два.

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Комментарии (1)
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Djivan
09 октября, 17:33

он может стать пантером у себя в клубе и выходить чисто под пенальти и меняться обратно

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#Торнике Окриашвили
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#Лига наций
#Грузия
#Анортосис
#чемпионат Кипра