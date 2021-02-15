Вилли Саньоль
ЧМ-2022
Футбол
Грузия
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#Вилли Саньоль #Футбол #ЧМ-2022 #Грузия

Саньоль возглавил сборную Грузии

вчера, 20:19

На посту главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоль сменил Владимира Вайсса.

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