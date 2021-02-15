Вилли Саньоль
ЧМ-2022
Футбол
Грузия
Саньоль возглавил сборную Грузии
вчера, 20:19
На посту главного тренера сборной Грузии Вилли Саньоль сменил Владимира Вайсса.
- Саньоль – серебряный призер в составе сборной Франции на ЧМ-2006, победитель Лиги чемпионов с «Баварией».
- В качестве тренера он работал с молодежной командой Франции, также два сезона возглавлял «Бордо», а потом был ассистентом Карло Анчелотти в «Баварии».
- В квалификации к ЧМ-2022 сборная Грузии сыграет с Испанией, Швецией, Грецией и Косово.
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