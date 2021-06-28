Серхио Бускетс
Евро-2020
Испания
Бускетс признан лучшим игроком матча Испании и Хорватии. Он получил награду второй раз подряд
вчера, 22:14
Испания обыграла Хорватию 5:3 (овертаймы) в матче Евро-2020. Лучшим игроком стал Серхио Бускетс.
- Он вышел в старте и провел 101 минуту. За это время он не совершил результативных действий.
- Отдал 97 передач с точностью 89,7%, совершил четыре отбора и две обводки.
- Бускетс сыграл на Евро-2020 во второй раз и в обоих играх получил награду лучшему игроку. В игре со Словакией (5:0) он тоже получил приз, не сделав результативных действий.
История о Серхио Бускетсе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
У Бускетса есть татуировка, которая посвящена дедушке. С ним Бускетс был очень близок, дедушка возил его на тренировки, пока был занят отец.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые