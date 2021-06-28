Бускетс признан лучшим игроком матча Испании и Хорватии. Он получил награду второй раз подряд

Испания обыграла Хорватию 5:3 (овертаймы) в матче Евро-2020. Лучшим игроком стал Серхио Бускетс.

История о Серхио Бускетсе из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

У Бускетса есть татуировка, которая посвящена дедушке. С ним Бускетс был очень близок, дедушка возил его на тренировки, пока был занят отец.