Евро-2020
Испания
Хорватия
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#Евро-2020 #Испания #Хорватия

Дичайший матч Евро. Автогол от паса с центра поля, защитник-центрфорвард, Торрес пасует Торресу и многое другое. Что. Мы. Видели!

вчера, 21:50

Даже если вы болели за сборную Хорватии против Испании, такая картинка все равно выглядит красиво. Восемь голов в матче плей-офф Евро-2020!

Матч завершен
Хорватия
3:5
Матч завершен
Испания

Каждый гол – какая-то своя интрига.

1:0 – совершенно удивительный на таком уровне автогол Педри из-за ошибки голкипера Симона, пропустившего пас назад почти с центра поля.

Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам

1:1 – сравнял Сарабия, который мог даже не попасть в окончательную заявку после сложнейшего сезона в «ПСЖ» и трех травм за сезон. «Это даже для него может быть сюрпризом», – комментировал включение Луис Энрике.

1:2 – испанцев вывел Сесар Аспиликуэта. Но как – с позиции центрфорварда! Объясняем:

Аспиликуэта забил за Испанию на месте центрфорварда. Ничего странного: так он начинал карьеру, а играл на всех позициях кроме вратарской

1:3 – забил Ферран Торрес с длинного паса Пау Торреса. Все красиво, оба Торреса довольны.

2:3 – на 85-й счет сократил Оршич. Впервые на чемпионате сработала система определения гола после того, как мяч пересек линию ворот.

3:3 – самый дикий момент матча, когда Пашалич вытащил Хорватию в овертайм на 90+2. А мы помним, как он дважды забивал в РПЛ в больших матчах за «Спартак»ЦСКА и «Зениту» на 90+8.

Пашалич сравнял с испанцами на 92-й минуте. Мы знали об этой фишке: у него есть голы за «Спартак» («Зениту» и ЦСКА) на 98-й!

3:4 – это уже победный гол в овертайме, который забил Мората. Самый критикуемый форвард страны, который не мог спать перед матчами из-за угроз ему и его семье.

3:5 – точка в матче от Оярсабаля всего через три минуты после гола Мораты. Вышел на замену за 15 минут до этого и забил впервые в жизни на крупном турнире за сборную.

Матч Хорватия – Испания стал вторым в истории по количеству забитых голов. Круче было только в 1960-м, когда Югославия в полуфинале обыграла 5:4 Францию.

Испания же наверняка вспомнила свой камбэк на Евро-2000 в группе, когда уступала 2:3 Югославии до 90-й минуты, но забила дважды и вышла в плей-офф. Сейчас вышла тоже – в четвертьфинал и сыграет в Санкт-Петербурге.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: УЕФА
Автор:
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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