Дичайший матч Евро. Автогол от паса с центра поля, защитник-центрфорвард, Торрес пасует Торресу и многое другое. Что. Мы. Видели!

Матч Хорватия – Испания стал вторым в истории по количеству забитых голов. Круче было только в 1960-м, когда Югославия в полуфинале обыграла 5:4 Францию.

Испания же наверняка вспомнила свой камбэк на Евро-2000 в группе, когда уступала 2:3 Югославии до 90-й минуты, но забила дважды и вышла в плей-офф. Сейчас вышла тоже – в четвертьфинал и сыграет в Санкт-Петербурге.