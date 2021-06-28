Дичайший матч Евро. Автогол от паса с центра поля, защитник-центрфорвард, Торрес пасует Торресу и многое другое. Что. Мы. Видели!
Каждый гол – какая-то своя интрига.
1:0 – совершенно удивительный на таком уровне автогол Педри из-за ошибки голкипера Симона, пропустившего пас назад почти с центра поля.
Опять дурацкий автогол на Евро: вратарь Испании запустил мяч после паса с центра поля. У него и в лиге рекорд по голевым ошибкам
1:1 – сравнял Сарабия, который мог даже не попасть в окончательную заявку после сложнейшего сезона в «ПСЖ» и трех травм за сезон. «Это даже для него может быть сюрпризом», – комментировал включение Луис Энрике.
1:2 – испанцев вывел Сесар Аспиликуэта. Но как – с позиции центрфорварда! Объясняем:
Аспиликуэта забил за Испанию на месте центрфорварда. Ничего странного: так он начинал карьеру, а играл на всех позициях кроме вратарской
1:3 – забил Ферран Торрес с длинного паса Пау Торреса. Все красиво, оба Торреса довольны.
2:3 – на 85-й счет сократил Оршич. Впервые на чемпионате сработала система определения гола после того, как мяч пересек линию ворот.
3:3 – самый дикий момент матча, когда Пашалич вытащил Хорватию в овертайм на 90+2. А мы помним, как он дважды забивал в РПЛ в больших матчах за «Спартак» – ЦСКА и «Зениту» на 90+8.
Пашалич сравнял с испанцами на 92-й минуте. Мы знали об этой фишке: у него есть голы за «Спартак» («Зениту» и ЦСКА) на 98-й!
3:4 – это уже победный гол в овертайме, который забил Мората. Самый критикуемый форвард страны, который не мог спать перед матчами из-за угроз ему и его семье.
Матч Хорватия – Испания стал вторым в истории по количеству забитых голов. Круче было только в 1960-м, когда Югославия в полуфинале обыграла 5:4 Францию.
Испания же наверняка вспомнила свой камбэк на Евро-2000 в группе, когда уступала 2:3 Югославии до 90-й минуты, но забила дважды и вышла в плей-офф. Сейчас вышла тоже – в четвертьфинал и сыграет в Санкт-Петербурге.