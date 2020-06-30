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#Серхио Бускетс #Футбол #Барселона #Примера

Бускетс тускнеет, а Пьянич − его первый конкурент за десять лет

30 июня, 15:56
Валера Полевиков

Пьянич приходит в «Барселону», где у него один конкурент – Бускетс. Они оба всю карьеру играли разыгрывающих опорников. Есть два варианта, как разместить их на поле вместе:

а) Пьянич будет играть в тройке повыше (ему будет неудобно – он там никогда не играл), 
б) «Барса» перестроится на двух опорников (неудобно будет Бускетсу, который всегда играл нижним в тройке).

Короче, Пьянич – это не только новый партнер для Бускетса. Но еще и конкурент.

«Барселона» за последние десять лет покупала много центральных полузащитников, но всего двух ярко выраженных опорников. Маскерано (совсем другой профиль) и Сонга (ясно, что не конкурент Бускетсу).

Пьянич – это и точно такой же игровой профиль, и конкурент по уровню сегодняшнему Бускетсу, так еще и моложе. Его переход – вероятно, первый сигнал, что Бускетс стареет и уже не так хорош, как раньше.

***

Бускетс – это непоколебимый эталон опорника. Он как будто бы идеальный и всегда на топ-уровне вне зависимости от формы «Барсы».

Но это не совсем так. Просто мы привыкли, что Бускетс всегда крут, поэтому нам тяжело замечать его слабые стороны. И их правда сложно разглядеть – на мяче он по-прежнему гениален. Но если вглядеться в игру без мяча – тут уже Бускетс не так хорош.

(Статистика не подчеркнет мини-спад Бускетса. Потому что с мячом он по-прежнему силен, а без – никакие цифры не опишут качество игры без мяча. Поэтому здесь – визуальные ощущения, основанные на регулярном просмотре матчей + услышанные тезисы от экспертов).

У него всегда были явные проблемы со скоростью и игрой один в один на открытом пространстве. Система Гвардиолы и ее наследие маскировали эти слабости Бускетса. Плюс он был моложе. Но чем больше «Барса» отходила от гвардиоловского, тем сложнее ему становилось.

Идеальные вводные для Бускетса:

  • Команда много владеет мячом.
  • Обороняется как можно выше.
  • Играет без мяча компактно – чтобы рядом всегда был партнер.
  • Работает структура позиционной атаки – чтобы Бускетс по максимуму использовал пас.

За последние пять лет «Барселона» практически полностью отошла этих принципов. Особенно при Вальверде – и этот период совпадает с худшей формой Бускетса за карьеру.

По нему бьет, что команда меньше владеет мячом и почти не прессингует. Теперь Бускетс покрывает большие пространства без мяча – это большая нагрузка и непривычная роль.  Еще случаются моменты, когда Бускетс по старой памяти выбрасывается в прессинг, но он неорганичен и только оголяет зоны за его спиной.

В такой «Барселоне» и Хави было бы очень сложно.

***

Кроме неудобной системы и возраста (ему 31) есть еще фактор, который надкусывает неприкасаемость Бускетса. Есть ощущение, что он не играет, чтобы победить, доказать и разорвать. А просто играет – работает.

Бускетс всегда был спокойным, хладнокровным и относительно аморфным. Он в основе уже 10+ лет, но лидерства и капитанской харизмы до сих пор не ощущается – по крайней мере, со стороны.

К тому же Бускетс выиграл все, что только возможно. Просто не осталось титулов, которых у него нет. В таких условиях всегда есть опасность успокоиться и потерять мотивацию. Бускетс ее не потерял, но страсти и честолюбия явно стало меньше.

Есть вариант поменять клуб. Взбодриться и найти новую мотивацию. Но Бускетс этого не сделал (и понятно, почему) и вряд ли сделает. Для него сейчас просто нет клуба, где бы ему было комфортнее и спокойнее.

И пусть это уже не та «Барса». Но он по-прежнему сохраняет уровень. Хотя в последние годы все сомнительнее. А тут еще и Пьянич. Может быть, он и есть новый вызов и мотивация для Бускетса?

Все фото: AFLO, Zumapress / Global Look Press
Пьянич еще перешел так непонятно
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Комментарии (4)
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Artem Bondar
30 июня, 16:31

Интересный материал, я думаю, что Миралем не вытеснит Бускетса. Скорее для него найдут другую роль

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Валера Полевиков
30 июня, 20:16

Разговаривал сегодня с Юрой Динабурским (работает помощником тренера в чешском клубе), он говорит, что Пьянич справится с новой ролью - он работоспособный и умный.


Но в любом случае его приход - звоночек для Бускетса

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Артем Лисечко
30 июня, 20:53

Пьянич играл в Роме рядом с Де Россси, где Де Росси играл внизу, а над ним шла ротация Пьянич/Наинголан/ Стротман, так что не соглашусь с автором, позиция над опорным для Пьянича на чужая

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Валера Полевиков
30 июня, 21:56

Вы правы. Пьянич даже под нападающим играл в некоторых матчах в то время. Но был важный фактор – под ним всегда был как минимум один оборонительный игрок (Де Росси, Флоренци).


В Барсе, если Пьянич будет над Бускетсом, ее спасет от провала только идеально выстроенная система прессинга (как было с Гвардиолой). А так – два полузащитника, у которых есть проблемы без мяча – могут быть катастрофой, особенно в сильными соперниками


Но вообще, мы пока просто фантазируем и предсказываем. Это интересно, но не конкретно. На самом деле все очень зависит от того, кто будет тренировать Барсу в следующем сезоне

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