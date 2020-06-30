Бускетс тускнеет, а Пьянич − его первый конкурент за десять лет

Пьянич приходит в «Барселону», где у него один конкурент – Бускетс. Они оба всю карьеру играли разыгрывающих опорников. Есть два варианта, как разместить их на поле вместе:

а) Пьянич будет играть в тройке повыше (ему будет неудобно – он там никогда не играл),

б) «Барса» перестроится на двух опорников (неудобно будет Бускетсу, который всегда играл нижним в тройке).

Короче, Пьянич – это не только новый партнер для Бускетса. Но еще и конкурент.

«Барселона» за последние десять лет покупала много центральных полузащитников, но всего двух ярко выраженных опорников. Маскерано (совсем другой профиль) и Сонга (ясно, что не конкурент Бускетсу).

Пьянич – это и точно такой же игровой профиль, и конкурент по уровню сегодняшнему Бускетсу, так еще и моложе. Его переход – вероятно, первый сигнал, что Бускетс стареет и уже не так хорош, как раньше.

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Бускетс – это непоколебимый эталон опорника. Он как будто бы идеальный и всегда на топ-уровне вне зависимости от формы «Барсы».

Но это не совсем так. Просто мы привыкли, что Бускетс всегда крут, поэтому нам тяжело замечать его слабые стороны. И их правда сложно разглядеть – на мяче он по-прежнему гениален. Но если вглядеться в игру без мяча – тут уже Бускетс не так хорош.

(Статистика не подчеркнет мини-спад Бускетса. Потому что с мячом он по-прежнему силен, а без – никакие цифры не опишут качество игры без мяча. Поэтому здесь – визуальные ощущения, основанные на регулярном просмотре матчей + услышанные тезисы от экспертов).

У него всегда были явные проблемы со скоростью и игрой один в один на открытом пространстве. Система Гвардиолы и ее наследие маскировали эти слабости Бускетса. Плюс он был моложе. Но чем больше «Барса» отходила от гвардиоловского, тем сложнее ему становилось.