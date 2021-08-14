Жерар Пике
Примера
Мемфис Депай
Серхио Бускетс
Эрик Гарсия
Жорди Альба
Барселона
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#Жерар Пике #Примера #Барселона #Мемфис Депай #Серхио Бускетс #Жорди Альба #Эрик Гарсия

«Барселона» зарегистрировала Гарсию и Депая благодаря Пике. Тот пошел на понижение зарплаты

2 часа назад

15 августа «Барселона» сыграет первым матч сезона Примеры против «Реал Сосьедада». За день до этого клуб объявил о регистрации двух футболистов:

Сложность была в том, что «Барселона» не вписывалась в зарплатный потолок, установленный руководством Примеры. Заявить этих футболистов получилось благодаря ходу Пике – тот пошел на уменьшение зарплаты.

Также «Барса» обсуждает уменьшение зарплаты с другими дорогостоящими ветеранами – Жорди Альбой и Серхио Бускетсом.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
официальный сайт «Барселоны»
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#Жорди Альба
#Эрик Гарсия