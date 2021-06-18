Серхио Бускетс
Евро-2020
коронавирус
Испания
Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро
час назад
Серхио Бускетс с 6 июня находился на изоляции из-за положительного теста на коронавирус. Спустя 12 дней он вернется в сборную Испании.
- Его возвращение произойдет за день до матча Испании с Польшей. Первую игру Евро он пропустил.
- Из-за положительного теста Бускетса Испания отменила товарищеский матч перед стартом Евро и другие мероприятия. Она опасалась, что в сборной появятся и другие заболевшие.
Испания играет на Евро в группе Е с Польшей, Словакией и Швецией. После одного тура у нее одно очко и второе место. Все таблицы – здесь.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые