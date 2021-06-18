Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро

Серхио Бускетс с 6 июня находился на изоляции из-за положительного теста на коронавирус. Спустя 12 дней он вернется в сборную Испании.

Его возвращение произойдет за день до матча Испании с Польшей. Первую игру Евро он пропустил.

Из-за положительного теста Бускетса Испания отменила товарищеский матч перед стартом Евро и другие мероприятия. Она опасалась, что в сборной появятся и другие заболевшие.

Испания играет на Евро в группе Е с Польшей, Словакией и Швецией. После одного тура у нее одно очко и второе место. Все таблицы – здесь.