Серхио Бускетс
Евро-2020
коронавирус
Испания
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#Серхио Бускетс #Евро-2020 #Испания #коронавирус

Бускетс сдал отрицательный тест на коронавирус и теперь вернется в сборную Испании на Евро

час назад

Серхио Бускетс

Серхио Бускетс с 6 июня находился на изоляции из-за положительного теста на коронавирус. Спустя 12 дней он вернется в сборную Испании.

  • Его возвращение произойдет за день до матча Испании с Польшей. Первую игру Евро он пропустил.
  • Из-за положительного теста Бускетса Испания отменила товарищеский матч перед стартом Евро и другие мероприятия. Она опасалась, что в сборной появятся и другие заболевшие.

Испания играет на Евро в группе Е с Польшей, Словакией и Швецией. После одного тура у нее одно очко и второе место. Все таблицы – здесь.

Источник:
сборная Испании
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