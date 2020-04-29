Той самой симуляции Бускетса – 10 лет. Его до сих пор травят, но он уверен: грамотно симулировать – это искусство
Полуфинал «Интера» и «Барселоны» в Лиге чемпионов-2009/10 – ярчайший момент. Пиковая «Барса» Пепа Гвардиолы, самый успешный сезон «Интера», дерзкий и голодный Жозе Моуринью. Первый матч «Интер» красиво выиграл 3:1.
Вторая игра на «Камп Ноу» – час игрового времени «Интера» вдесятером, поздний гол Пике, недостаточная победа 1:0, забег Моуринью к трибунам. И рождение одного из главных мемов начала 2010-х – подглядывающий через закрытое лицо Серхио Бускетс.
Тиагу Мотта отмахнулся от Бускетса, и тот рухнул на газон, выбирая за какую часть лица схватиться. Судья Франк Де Блекере выгнал Мотту – он в любом случае сделал бы это, потому что у того уже была желтая карточка. Но об удалении все равно спорили. Разговоров стало еще больше, когда все заметили, как Бускетс приоткрыл лицо, глядя на судью.
«Никогда раньше не видел , чтобы игрок, которого задели кончиками пальцев, свалился на землю, закрыл лицо руками и наблюдал за арбитром. Несправедливо, что из-за него я не сыграю в финале».
УЕФА забанил Мотту даже на две игры.
Бускетс стал героем фотошопа.
Реакция Бускетса на фол сильно навредила его имиджу – репутация симулянта не перебивается. Сам он реагировал на это молчанием. Бускетс – очень закрытый игрок, который почти не дает интервью и редко ведет соцсети. Вспоминая тот эпизод, Бускетс говорил, что страдал из-за критики, но с возрастом научился правильно к ней относиться.
О симуляциях он говорит скучно: «Это не актерская игра, наоборот, умные действия. Об этом вообще нет смысла говорить, это не проблема. Вешать ярлыки на людей – слишком легко».
Историю уже начали забывать с годами, но в начале 2019-го репутация Бускетса снова ему помешала. «Барселона» играла против «Леванте» на Кубок, и перед подачей углового защитнику «Леванте» наступили на ногу. Тот резко развернулся, после чего упали сразу два игрока «Барсы» – голкипер Силлессен и Бускетс. И пошла новая волна насмешек над Бускетсом.
Непубличность Бускетса и редкие результативные действия приводят к тому, что вспоминают его чаще только из-за симуляций, хотя в центре поля он – ключевой, а забивать много и не должен – позиция не та. Сейчас Бускетс – пятый в истории «Барселоны» по количеству матчей, впереди только бывшие партнеры (Хави, Иньеста, Пуйоль) и Месси. Один из главных игроков «Барсы» 2010-х, но самый незаметный из них – кто? Таким всегда был Бускетс.
Для многих участников того матча «Барселоны» против «Интера» середина 2010-го сложилась отлично. «Интер» позже выиграл Лигу чемпионов, а испанский костяк «Барселоны» привел сборную к победе на чемпионате мира. Бускетсу через пять дней после победного финала исполнилось 22 года.