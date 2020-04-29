Той самой симуляции Бускетса – 10 лет. Его до сих пор травят, но он уверен: грамотно симулировать – это искусство

Реакция Бускетса на фол сильно навредила его имиджу – репутация симулянта не перебивается. Сам он реагировал на это молчанием. Бускетс – очень закрытый игрок, который почти не дает интервью и редко ведет соцсети. Вспоминая тот эпизод, Бускетс говорил, что страдал из-за критики, но с возрастом научился правильно к ней относиться.

О симуляциях он говорит скучно: «Это не актерская игра, наоборот, умные действия. Об этом вообще нет смысла говорить, это не проблема. Вешать ярлыки на людей – слишком легко».

Историю уже начали забывать с годами, но в начале 2019-го репутация Бускетса снова ему помешала. «Барселона» играла против «Леванте» на Кубок, и перед подачей углового защитнику «Леванте» наступили на ногу. Тот резко развернулся, после чего упали сразу два игрока «Барсы» – голкипер Силлессен и Бускетс. И пошла новая волна насмешек над Бускетсом.