Уотфорд
АПЛ
Папа Гуйе
«Уотфорд» объявил о трансфере. Но агент игрока говорит, что он еще может перейти в другой клуб
30 апреля, 19:37
«Уотфорд» подписал Папе Гуйе – полузащитника из «Гавра» (Лига 2).
Вроде все официально, даже объявили в твиттере.
Но агент футболиста сказал, что еще ничего не решено, и он может подписать контракт с другим клубом.
Дело в том, что у Гуйе новый агент Пьер Бови. А контракт январский и был подписан со старым агентом. И Бови не устраивает, что он не получит гонорар со сделки с «Уотфордом».
Daily Mail, ссылаясь на источник The Athletic, пишет, что пятилетний контракт подписан по всем законам ФИФА и АПЛ. Но Бови все равно называет контракт «так называемым» и не уверен, что Гуйе станет игроком «Уотфорда» 30 июня, как прописано в договоре.
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