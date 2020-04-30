«Уотфорд» объявил о трансфере. Но агент игрока говорит, что он еще может перейти в другой клуб

Но агент футболиста сказал, что еще ничего не решено, и он может подписать контракт с другим клубом.

Дело в том, что у Гуйе новый агент Пьер Бови. А контракт январский и был подписан со старым агентом. И Бови не устраивает, что он не получит гонорар со сделки с «Уотфордом».

Daily Mail, ссылаясь на источник The Athletic, пишет, что пятилетний контракт подписан по всем законам ФИФА и АПЛ. Но Бови все равно называет контракт «так называемым» и не уверен, что Гуйе станет игроком «Уотфорда» 30 июня, как прописано в договоре.