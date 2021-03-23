Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе

Сборная Камеруна по футболу готовится к матчам квалификации Кубка африканских наций. В заявку команды вошли 16 игроков, но в списке не оказалось нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга.

Это один из ключевых игроков сборной, играющий за «Баварию». Главный тренер Камеруна во пресс-конференции объяснял, что Чупо-Мотинг не ответил на запрос Федерации футбола страны о вызове в сборную.

Отец и агента футболиста отверг это и в интервью Naja TV привел другую версию. TZ приводит перевод с французского: