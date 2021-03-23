Эрик Максим Чупо-Мотинг
Кубок африканских наций
Футбол
Бавария
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#Эрик Максим Чупо-Мотинг #Футбол #Бавария #Кубок африканских наций

Камерун вызвал в сборную игрока «Баварии», но он не приехал. Оказалось, что имейл с приглашением секретарь прислал сам себе

26 минут назад

Сборная Камеруна по футболу готовится к матчам квалификации Кубка африканских наций. В заявку команды вошли 16 игроков, но в списке не оказалось нападающего Эрика Максима Чупо-Мотинга.

Это один из ключевых игроков сборной, играющий за «Баварию». Главный тренер Камеруна во пресс-конференции объяснял, что Чупо-Мотинг не ответил на запрос Федерации футбола страны о вызове в сборную.

Отец и агента футболиста отверг это и в интервью Naja TV привел другую версию. TZ приводит перевод с французского: 

  • Чупо-Мотинг готовился к играм сборной, а «Бавария» согласилась его отпустить. Но клуб не получил запроса от Федерации футбола Камеруна.
  • Отец игрока утверждает, что камерунские чиновники потом извинились перед «Баварией» за ошибку. Они якобы признали, что не отправили вызов игроку.
  • Вероятно, письмо попало на неправильный адрес.

Немецкое издание Bild подтверждает версию с неправильной отправкой письма. Журналисты пишут, что имэйл Федерации ушел на почту самой же Федерации. Официально это пока не комментировали. 

  • Дедлайн для заявки игроков на матчи прошел. Пригласить Чупо-Мотинга на ближайшие игры уже нельзя.
  • Камерун лидирует в группе F квалификации Кубка африканских наций. У него 10 очков, а у занимающего второе место Мозамбика – 4 очка.
  • 26 марта Камерун сыграет с Кабо Верде, 30 марта – с Руандой.
Все фото: Инстаграм Чупо-Мотинга
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