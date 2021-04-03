У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧

Во время игры Мануэль Нойер заметил дырку в сетки и, не дожидаясь сотрудников стадиона, попробовал починить ее самостоятельно. Нойер взял свое полотенце и перевязал дырку, затягивал крепко и показывал это арбитру – но его прием Нойера не впечатлил.

Через некоторое время на поле появились сотрудники стадиона в Лейпциге и заштопали сетку. Видео момента: