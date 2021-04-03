У ворот «Баварии» порвалась сетка. Нойер починил ее сам, затянув своим полотенцем 🔧
Во время игры Мануэль Нойер заметил дырку в сетки и, не дожидаясь сотрудников стадиона, попробовал починить ее самостоятельно. Нойер взял свое полотенце и перевязал дырку, затягивал крепко и показывал это арбитру – но его прием Нойера не впечатлил.
Через некоторое время на поле появились сотрудники стадиона в Лейпциге и заштопали сетку. Видео момента:
Перед каждым матчем арбитры проверяют сетки на наличие дырок. Это делается для того, чтобы мяч не залетел в ворота через них. Однажды в Бундеслиги уже случался такой мяч. В 2013-м в матче «Хоффенхайма» и «Байера» Штефан Кисслинг забил, попав во внешнюю сторону сетки.
Арбитр Феликс Брых засчитал мяч, сделал счет 2:0 в пользу «Байера». «Хоффенхайм» в конце отыграл один мяч. Если бы не ошибка Брыха, то была бы ничья.