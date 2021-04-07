Неймар
Лига 1
Футбол
ПСЖ
Неймар отстранен от трех матчей чемпионата Франции из-за удаления. Это решение дисциплинарной комиссии
07 апреля, 22:20
- По правилам удаленный игрок пропускает один следующий матч турнира, но дисциплинарная комиссия Лиги 1 добавила Неймару еще две игры.
- Это его 11-е удаление за карьеру. Неймар пропустит игры со «Страсбуром», «Сент-Этьеном» и «Метцом».
- В текущем сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Он пропустил большую часть игр из-за травм.
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