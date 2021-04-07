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#Неймар #Футбол #Лига 1 #ПСЖ

Неймар отстранен от трех матчей чемпионата Франции из-за удаления. Это решение дисциплинарной комиссии

07 апреля, 22:20
  • По правилам удаленный игрок пропускает один следующий матч турнира, но дисциплинарная комиссия Лиги 1 добавила Неймару еще две игры.
  • Это его 11-е удаление за карьеру. Неймар пропустит игры со «Страсбуром», «Сент-Этьеном» и «Метцом».
  • В текущем сезоне Неймар провел 13 матчей в Лиге 1, забил шесть голов и отдал четыре ассиста. Он пропустил большую часть игр из-за травм.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт Лиги 1
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