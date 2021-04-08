Килиан Мбаппе
Лига чемпионов
Футбол
Карим Бензема
Тьерри Анри
ПСЖ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Килиан Мбаппе #Лига чемпионов #Футбол #Карим Бензема #ПСЖ #Тьерри Анри

Мбаппе вышел на второе место среди французов по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Больше только у Бензема

08 апреля, 00:17

«ПСЖ» обыграл «Баварию» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 3:2. Килиан Мбаппе забил два гола.

Для него 12-й и 13-й голы в плей-офф ЛЧ в карьере. С таким результатом он вышел на второе место среди французов по голам на этой стадии турнира.

⚽ 19 – Карим Бензема

⚽ 13 – Килиан Мбаппе

⚽ 12 – Тьерри Анри

Анри уже завершил карьеру, а Бензема еще играет. В текущем розыгрыше он выступает за «Реал» и может сыграть как минимум в ответном четвертьфиналом матче.

  • Мбаппе дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17, когда ему было 17 лет. В том же розыгрыше он забил свой первый гол в турнире – и первый же в плей-офф.
  • Плей-офф сезона-2016/17 стало самым результативным для Мбаппе. Тогда он забил шесть голов и дошел с «Монако» до полуфинала.
  • После этого он забил один гол в плей-офф-2018/19 и пять – в текущем.
     
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер Лиги чемпионов
Еще по теме
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
Берем и сравниваем Холанда и Мбаппе. По голам, игре в ЛЧ и результативности Роналду
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Килиан Мбаппе
#Лига чемпионов
#Футбол
#Карим Бензема
#ПСЖ
#Тьерри Анри