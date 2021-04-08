Мбаппе вышел на второе место среди французов по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Больше только у Бензема

«ПСЖ» обыграл «Баварию» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 3:2. Килиан Мбаппе забил два гола.

Для него 12-й и 13-й голы в плей-офф ЛЧ в карьере. С таким результатом он вышел на второе место среди французов по голам на этой стадии турнира.

⚽ 19 – Карим Бензема

⚽ 13 – Килиан Мбаппе

⚽ 12 – Тьерри Анри

Анри уже завершил карьеру, а Бензема еще играет. В текущем розыгрыше он выступает за «Реал» и может сыграть как минимум в ответном четвертьфиналом матче.