Килиан Мбаппе
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ПСЖ
Мбаппе вышел на второе место среди французов по голам в плей-офф Лиги чемпионов. Больше только у Бензема
08 апреля, 00:17
«ПСЖ» обыграл «Баварию» в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов 3:2. Килиан Мбаппе забил два гола.
Для него 12-й и 13-й голы в плей-офф ЛЧ в карьере. С таким результатом он вышел на второе место среди французов по голам на этой стадии турнира.
⚽ 19 – Карим Бензема
⚽ 13 – Килиан Мбаппе
⚽ 12 – Тьерри Анри
Анри уже завершил карьеру, а Бензема еще играет. В текущем розыгрыше он выступает за «Реал» и может сыграть как минимум в ответном четвертьфиналом матче.
- Мбаппе дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2016/17, когда ему было 17 лет. В том же розыгрыше он забил свой первый гол в турнире – и первый же в плей-офф.
- Плей-офф сезона-2016/17 стало самым результативным для Мбаппе. Тогда он забил шесть голов и дошел с «Монако» до полуфинала.
- После этого он забил один гол в плей-офф-2018/19 и пять – в текущем.
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