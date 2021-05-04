Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Карло Анчелотти
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Карло Анчелотти

Гвардиола провел 63-й матч в плей-офф Лиги чемпионов и побил рекорд Анчелотти

04 мая, 23:38

«Манчестер Сити» обыгрывает «ПСЖ» в ответном матче Лиги чемпионов (2:0, второй тайм).

  • Хосеп Гвардиола провел 63-й матч в плей-офф и превзошел рекорд Карло Анчелотти (62), державшийся с 2018 года.
  • Гвардиола играл в плей-офф с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити». С первыми он побеждал в ЛЧ, с «Баварией» и «Сити» пока доходил только до полуфинала.
  • Анчелотти играл в плей-офф с «Миланом», «Челси», «ПСЖ», «Реалом» и «Баварией». Три раза он побеждал в турнире – два раза с «Миланом» и один с «Реалом».
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Источник:
Гол.ру
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