Лионель Месси
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ПСЖ
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Месси забил первый гол за «ПСЖ». Это его седьмой мяч командам Гвардиолы
вчера, 23:38
Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».
На 74-й минуте он забил гол. Это его первый мяч за «ПСЖ». Месси перешел в команду в августе-2021 и провел четыре матча во всех турнирах.
Месси забил седьмой гол командам Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити» и «Бавария») в Лиге чемпионов. Больше один игрок его клубам не забивал.
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