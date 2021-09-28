Лионель Месси
Лига чемпионов
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
Манчестер Сити
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#Лионель Месси #Лига чемпионов #ПСЖ #Манчестер Сити #Хосеп Гвардиола

Месси забил первый гол за «ПСЖ». Это его седьмой мяч командам Гвардиолы

вчера, 23:38

Нападающий Лионель Месси вышел в стартовом составе «ПСЖ» на матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

На 74-й минуте он забил гол. Это его первый мяч за «ПСЖ». Месси перешел в команду в августе-2021 и провел четыре матча во всех турнирах.

Месси забил седьмой гол командам Хосепа Гвардиолы («Манчестер Сити» и «Бавария») в Лиге чемпионов. Больше один игрок его клубам не забивал.

Матч завершен
ПСЖ
Париж
Гуйе 8
Месси 74
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Гол.ру
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