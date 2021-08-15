Хосеп Гвардиола
АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити
Гвардиола никогда не проигрывал четыре гостевых матча подряд одной команде. «Тоттенхэм» прервал серию
56 минут назад
«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче первого тура АПЛ. Это четвертое подряд гостевое поражение от «Тоттенхэма» во всех турнирах при Хосепе Гвардиоле:
- ❌ АПЛ. 0:1
- ❌ АПЛ. 0:2
- ❌ АПЛ. 0:2
- ❌ Лига чемпионов. 0:1
Гвардиола никогда не проигрывал четыре подряд гостевых матча одной команде.
Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он выиграл с клубом 10 трофеев.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые