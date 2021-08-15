Хосеп Гвардиола
АПЛ
Тоттенхэм
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #АПЛ #Манчестер Сити #Тоттенхэм

Гвардиола никогда не проигрывал четыре гостевых матча подряд одной команде. «Тоттенхэм» прервал серию

56 минут назад

«Манчестер Сити» проиграл «Тоттенхэму» в матче первого тура АПЛ. Это четвертое подряд гостевое поражение от «Тоттенхэма» во всех турнирах при Хосепе Гвардиоле:

  • ❌ АПЛ. 0:1
  • ❌ АПЛ. 0:2
  • ❌ АПЛ. 0:2
  • ❌ Лига чемпионов. 0:1

Гвардиола никогда не проигрывал четыре подряд гостевых матча одной команде.

Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время он выиграл с клубом 10 трофеев.

Матч завершен
Тоттенхэм
Лондон
Сон 55
1:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
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Источник:
Opta
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