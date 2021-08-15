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Тоттенхэм VS Манчестер Сити
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Тоттенхэм - Манчестер Сити: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Тоттенхэм
Лондон
-:-
Тоттенхэм - Манчестер Сити: 15 августа 2021 смотреть онлайн
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 1 тур
АПЛ,
1 тур
Англия
15 авг. 2021, 18:30 МСК
15.08.2021, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Прошлые матчи
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Тоттенхэм
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
20:30
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
0
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
19:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
2 : 2
Тоттенхэм
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
19:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
2
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
Манчестер Сити
4 : 3
Тоттенхэм
17.04.2019
17 апр. 2019
ср
22:00
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
3
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Манчестер Сити
09.04.2019
09 апр. 2019
вт
22:00
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
0
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
29.10.2018
29 окт. 2018
пн
23:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:45
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Сити
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
21:45
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
3
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Сити
4 : 1
Тоттенхэм
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
1
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
Манчестер Сити
2 : 2
Тоттенхэм
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
20:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
2
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:15
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
16:15
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:15
Манчестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
14.02.2016
14 февр. 2016
вс
19:15
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
2
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:45
Тоттенхэм
4 : 1
Манчестер Сити
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
14:45
Тоттенхэм
4
Манчестер Сити
1
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
03.05.2015
03 мая 2015
вс
18:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
14:45
Манчестер Сити
4 : 1
Тоттенхэм
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
14:45
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
1
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Тоттенхэм
1 : 5
Манчестер Сити
29.01.2014
29 янв. 2014
ср
22:45
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
5
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
16:30
Манчестер Сити
6 : 0
Тоттенхэм
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
16:30
Манчестер Сити
6
Тоттенхэм
0
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:30
Тоттенхэм
3 : 1
Манчестер Сити
21.04.2013
21 апр. 2013
вс
15:30
Тоттенхэм
3
Манчестер Сити
1
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
16:30
Манчестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
16:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
1
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