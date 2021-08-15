Тоттенхэм - Манчестер Сити: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Тоттенхэм
Лондон
-:-

Тоттенхэм - Манчестер Сити: 15 августа 2021 смотреть онлайн

Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 1 тур

АПЛ,

1 тур

Англия
15 авг. 2021, 18:30 МСК
15.08.2021, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Тоттенхэм
мин
1
Льорис
Уго Льорис
3
Регилон
Серхио Регилон
4
Алдервейрелд
Тоби Алдервейрелд
6
Санчес
Дэвинсон Санчес
2
Доэрти
Мэтт Доэрти
23
Бергвейн
Стевен Бергвейн
5
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
8
Уинкс
Гарри Уинкс
20
Алли
Деле Алли
7
Сон
Хын-Мин Сон
10
Кейн
Гарри Кейн
Запасные
12
Харт
Джо Харт
-
15
Дайер
Эрик Дайер
-
14
Родон
Джо Родон
-
9
Бэйл
Гарет Бэйл
-
11
Ламела
Эрик Ламела
-
27
Моура
Лукас Моура
-
45
Винисиус
Карлос Винисиус
-
53
Скарлетт
Дейн Скарлетт
-
57
Nile John
Nile John
-
Главный тренер
Райан Мэйсон
Манчестер Сити
мин
31
Эдерсон
Эдерсон
11
Зинченко
Александр Зинченко
5
Стоунз
Джон Стоунз
3
Диаш
Рубен Диаш
2
Уокер
Кайл Уокер
8
Гюндоган
Илкай Гюндоган
17
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
47
Фоден
Фил Фоден
20
Силва
Бернарду Силва
7
Стерлинг
Рахим Стерлинг
26
Марез
Рияд Марез
Запасные
33
Карсон
Скотт Карсон
-
13
Стеффен
Зак Стеффен
-
14
Ляпорт
Эмерик Ляпорт
-
6
Аке
Натан Аке
-
22
Менди
Бенжамин Менди
-
27
Канселу
Жоау Канселу
-
50
Гарсия
Эрик Гарсия
-
25
Фернандиньо
Фернандиньо
-
16
Родри
Родри
-
21
Торрес
Ферран Торрес
-
10
Агуэро
Серхио Агуэро
-
9
Жезус
Габриэль Жезус
-
Главный тренер
Хосеп Гвардиола

Прошлые матчи

13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Манчестер Сити
3 : 0
Тоттенхэм
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Манчестер Сити
3
Тоттенхэм
0
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
02.02.2020 02 февр. 2020 вс 19:30
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
2 : 2
Тоттенхэм
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 19:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
2
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 14:30
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 22:00
Манчестер Сити
4 : 3
Тоттенхэм
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 22:00
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
3
09.04.2019 09 апр. 2019 вт 22:00
Тоттенхэм
1 : 0
Манчестер Сити
09.04.2019 09 апр. 2019 вт 22:00
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
0
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 23:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 23:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Тоттенхэм
1 : 3
Манчестер Сити
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 21:45
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
3
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Манчестер Сити
4 : 1
Тоттенхэм
16.12.2017 16 дек. 2017 сб 20:30
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
1
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
Манчестер Сити
2 : 2
Тоттенхэм
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 20:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
2
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:15
Тоттенхэм
2 : 0
Манчестер Сити
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 16:15
Тоттенхэм
2
Манчестер Сити
0
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:15
Манчестер Сити
1 : 2
Тоттенхэм
14.02.2016 14 февр. 2016 вс 19:15
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
2
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:45
Тоттенхэм
4 : 1
Манчестер Сити
26.09.2015 26 сент. 2015 сб 14:45
Тоттенхэм
4
Манчестер Сити
1
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Тоттенхэм
0 : 1
Манчестер Сити
03.05.2015 03 мая 2015 вс 18:00
Тоттенхэм
0
Манчестер Сити
1
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 14:45
Манчестер Сити
4 : 1
Тоттенхэм
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 14:45
Манчестер Сити
4
Тоттенхэм
1
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Тоттенхэм
1 : 5
Манчестер Сити
29.01.2014 29 янв. 2014 ср 22:45
Тоттенхэм
1
Манчестер Сити
5
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
6 : 0
Тоттенхэм
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 16:30
Манчестер Сити
6
Тоттенхэм
0
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 15:30
Тоттенхэм
3 : 1
Манчестер Сити
21.04.2013 21 апр. 2013 вс 15:30
Тоттенхэм
3
Манчестер Сити
1
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 16:30
Манчестер Сити
2 : 1
Тоттенхэм
11.11.2012 11 нояб. 2012 вс 16:30
Манчестер Сити
2
Тоттенхэм
1

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