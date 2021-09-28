Месси забил командам Гвардиолы шесть голов в Лиге чемпионов. Ни один игрок не забил больше

28 сентября «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Нападающий Лионель Месси включен в заявку «ПСЖ». В первом туре он дебютировал за клуб в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.

Месси шесть раз забивал командам Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. В ней он выступал с «Баварией» и «Манчестер Сити». Ни один игрок не забивал его командам в ЛЧ больше.

Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне». Вместе они выигрывали Лигу чемпионов в сезонах-2008/09 и -10/11.

Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов – это второй показатель в истории. Лучший бомбардир турнира – Криштиану Роналду (135 голов без учета отборочных матчей).