Лионель Месси
Лига чемпионов
Хосеп Гвардиола
ПСЖ
Манчестер Сити
Месси забил командам Гвардиолы шесть голов в Лиге чемпионов. Ни один игрок не забил больше
47 минут назад
28 сентября «ПСЖ» сыграет против «Манчестер Сити» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Нападающий Лионель Месси включен в заявку «ПСЖ». В первом туре он дебютировал за клуб в Лиге чемпионов и не отметился результативными действиями.
Месси шесть раз забивал командам Хосепа Гвардиолы в Лиге чемпионов. В ней он выступал с «Баварией» и «Манчестер Сити». Ни один игрок не забивал его командам в ЛЧ больше.
Гвардиола тренировал Месси в «Барселоне». Вместе они выигрывали Лигу чемпионов в сезонах-2008/09 и -10/11.
Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов – это второй показатель в истории. Лучший бомбардир турнира – Криштиану Роналду (135 голов без учета отборочных матчей).
- Матч «ПСЖ» – «Манчестер Сити» пройдет на стадионе «Парк де Пренс» и начнется в 22:00 по московскому времени.
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