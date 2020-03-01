«Манчестер Сити» выиграл Кубок Лиги в третий раз подряд

В финале «Сити» обыграл «Астон Виллу» (голы забили Агуэро, Родри, у «Виллы» – Саматта). Несколько фактов из этого финала Кубка Лиги:

Это восьмой трофей Пепа Гвардиолы в Англии.

Для Гвардиолы это был 25-й финал в тренерской карьере. В 21 из них он победил.

«Манчестер Сити» побеждает в Кубке Лиги в третий раз подряд. Это повторение достижений «Ливерпуля» (побеждал в КЛ в период с сезона-1980/81 по сезон-1983/84).

Агуэро забил 10 мячей в 6 последних матчах. Кроме того, он принял участие в 8 из последних 10 голов «Манчестер Сити» на «Уэмбли».

«Астон Вилла» играла в 9-м финале Кубка Лиги (победила только в 5). Больше финалов КЛ только у «Ливерпуля» – 12.