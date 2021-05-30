Хосеп Гвардиола
Лига чемпионов
Челси
Манчестер Сити
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#Хосеп Гвардиола #Лига чемпионов #Челси #Манчестер Сити

Гвардиола проиграл «Челси» восемь матчей за карьеру. Больше, чем любому другому клубу

2 часа назад

«Манчестер Сити» проиграл «Челси» (0:1) в финале Лиги чемпионов. Для «Ман Сити» это был первый выход в финал за всю историю существования клуба.

Для Пепа Гвардиолы это поражение от «Челси» стало уже восьмым за карьеру. Однажды он проигрывал «Челси», когда работал в «Барселоне». Остальные поражения были уже в «Ман Сити».

Томас Тухель трижды подряд обыграл Гвардиолу, когда возглавил «Челси». Но по общей статистике матчей с ним Гвардиола по-прежнему удерживает лидерство: 4 победы, 1 ничья, 3 поражения.

Прервалась рекордная серия Бернарду Силвы в Лиге чемпионов. Он не проигрывал 26 матчей

Гвардиола проиграл второй кубковый финал за карьеру. Перед этим выиграл 11 подряд

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Хаверц 42
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Источник:
Sky Sports Statto
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