Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
Кубок Англии
коронавирус
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#Хосеп Гвардиола #Манчестер Сити #Кубок Англии #коронавирус

Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии

2 часа назад

7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Суиндона» в 1/32 финала Кубка Англии. На этой игре не будет главного тренера клуба Пепа Гвардиолы.

Он сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним такой же результат получил помощник Хуанмо Лильо. Оба тренера ушли на изоляцию.

«Манчестер Сити» пишет, что на изоляции находятся 14 сотрудников клуба и семь игроков. Клуб занимает первое место в АПЛ и идет на серии из шести побед подряд.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Манчестер Сити»
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