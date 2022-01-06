Гвардиола заразился коронавирусом. Он не поедет на матч Кубка Англии

7 января «Манчестер Сити» сыграет против «Суиндона» в 1/32 финала Кубка Англии. На этой игре не будет главного тренера клуба Пепа Гвардиолы.

Он сдал положительный тест на коронавирус. Вместе с ним такой же результат получил помощник Хуанмо Лильо. Оба тренера ушли на изоляцию.

«Манчестер Сити» пишет, что на изоляции находятся 14 сотрудников клуба и семь игроков. Клуб занимает первое место в АПЛ и идет на серии из шести побед подряд.