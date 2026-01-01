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Футбол
Тренер
Хосеп Гвардиола
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Хосеп Гвардиола
Дата рождения
18 января 1971 г.
Достижения
Самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».
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Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
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#Эрлинг Холанд
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#Лионель Месси
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#Томас Тухель
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Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
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#Вера Коэн
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Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
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#Хосеп Гвардиола
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#АПЛ
Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!
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#Футбол
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#Манчестер Сити
«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
#Манчестер Сити
19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе
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«Потерял связь с финансовой реальностью». Гвардиолу отругали свои же фанаты за слова о посещаемости
#Манчестер Сити
Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
Микель Артета – будущая звезда тренерства. Его интеллект ценит Гвардиола, а большие игроки растут после его уроков
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Гвардиола поблагодарил фанатов «Ман Сити» за выезд на игру против «Шахтера» и пригласил их в VIP
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«Задавайте вопросы судьям, а не мне». Пеп в матче с «Ливерпулем» = дикие эмоции
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«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
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В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
#Серхи Гвардиола
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