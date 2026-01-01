Хосеп Гвардиола

Дата рождения
18 января 1971 г.
Достижения
Самый титулованный тренер в истории «Барселоны» и «Манчестер Сити».
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Кто вообще такой Абаскаль – новый тренер «Спартака»
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#Гильермо Абаскаль
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Осмысляем трансфер Холанда в «Ман Сити»: почему он совсем не подходит Гвардиоле – и почему у них все будет хорошо
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#Эрлинг Холанд
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Глупое удаление в игре с «Ман Сити»: игрок за 48 секунд получил две желтые. Даже Гвардиола не понимает, как так вышло
#Рауль Хименес
Гвардиола отругал Грилиша и Мареза – после матча, где оба забили по голу. Hah, typical Guardiola
#Хосеп Гвардиола
Месси надо изменить одну вещь в своей игре, чтобы стать величайшим в истории
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#Лионель Месси
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Тухель за месяц трижды подряд прошелся по Гвардиоле. Чистое доминирование: все победы – в трех разных турнирах
#Томас Тухель
Судья финала Лиги чемпионов удалял Гвардиолу, а потом получал от него: «Ему нравится быть особенным»
#Матеу Лаос
Гвардиола и политика: выступает за независимость Каталонии, призывает к извинениям перед чернокожими
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#Хосеп Гвардиола
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Русский парень отказался от карьеры врача − и стал аналитиком и тренером клуба Чехии. Вот его рассказ
#Юрий Динабурский
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Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
#Хосеп Гвардиола
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Гвардиола наконец-то вывел «Ман Сити» в полуфинал ЛЧ! Клуб оказался там впервые за пять лет
#Хосеп Гвардиола
«Мне стоит позвонить Месси и компании, и мы разыграем седьмой?». Гвардиола поздравил «Баварию» с шестым трофеем
#Хосеп Гвардиола
Умерла 104-летняя болельщица «Манчестер Сити». Она целовала Сильву, пила чай с Компани и ходила на стадион с 1930-го
#Вера Коэн
Уход Роналдиньо из «Барсы» – до сих пор загадка. Гвардиола сразу отказался от него, а боссы обвиняли в лишнем весе
#Роналдиньо
Первый «Золотой мяч» Роналду. В топ-6 попал Аршавин, а «Ливерпуль» заранее заказал под Торреса частный самолет и вечеринку
#Криштиану Роналду
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
#Хосеп Гвардиола
Какими отчимами были бы тренеры АПЛ. Очень странный (но очень смешной) твиттер-тред
#АПЛ
Английский блогер спародировал тренеров АПЛ (Моуринью, Гвардиола, Клопп и другие). Это очень смешно!
#АПЛ
Кадры за секунду до жуткого провала. Твиттер, по которому каждый предскажет будущее
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#Футбол
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«Манчестер Сити» не сдается: готовит апелляцию, давит на косяки «ПСЖ» и «Ювентуса», настраивает игроков через Пепа
#Манчестер Сити
«Ман Сити» убирают из ЛЧ. Это окончательно? А «ПСЖ» – следующий? Что дальше делать Пепу?
#Манчестер Сити
19-летний игрок «Ман Сити» подсказывает схему Гвардиоле и уже сам тренирует детей в клубе
#Манчестер Сити
«Потерял связь с финансовой реальностью». Гвардиолу отругали свои же фанаты за слова о посещаемости
#Манчестер Сити
Три истории из Кубка Англии: Зинченко-мем, «Порт Вейл» пришел в раздевалку «Сити» ради селфи, ретро-майки от «Челси»
#Кубок Англии
Микель Артета – будущая звезда тренерства. Его интеллект ценит Гвардиола, а большие игроки растут после его уроков
#Микель Артета
Гвардиола поблагодарил фанатов «Ман Сити» за выезд на игру против «Шахтера» и пригласил их в VIP
#Лига чемпионов
Клопп – самый неудобный соперник для Пепа. Это подтверждают цифры и факты
#Ливерпуль
«Задавайте вопросы судьям, а не мне». Пеп в матче с «Ливерпулем» = дикие эмоции
#Хосеп Гвардиола
Стерлинг всего боялся, терял контроль, получал насмешки толпы – Гвардиола все изменил
#Рахим Стерлинг
Месси – это Брэд Питт, а Гвардиола – Лев Толстой. Побаловались в приложении Gradient
#мир
«Ман Сити» не хватает центральных защитников. Такой проблемы у Гвардиолы еще не было
#Манчестер Сити
В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
#Серхи Гвардиола