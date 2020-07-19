Хосеп Гвардиола
Кубок Англии
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг
Манчестер Сити
Арсенал
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#Хосеп Гвардиола #Футбол #Манчестер Сити #Арсенал #Пьер-Эмерик Обамеянг #Кубок Англии

Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал

19 июля, 02:06

imago-images.de/Global Look Press

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии. 2:0 – оба мяча забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Так это было.

Первый гол:

Второй мяч:

Пеп Гвардиола – самый грустный человек этого матча. Весь спектр его разочарования в нескольких кадрах.

Тут он еще что-то подсказывает своим игрокам

Рядом с Гвардиолой обычно всегда сидел Артета. Теперь – нет. Некому и объяснять ситуацию.

Грусть и разочарование.

Обыкновенное состояние Гвардиолы в течение всего матча.

Даже объяснение поражению у Гвардиолы получилось депрессивное: «Мы сыграли не лучшим образом, мы тоже люди. Соперник действовал хорошо, такое иногда бывает».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Артета <=> Гвардиола
Как Артета работал с Гвардиолой: жил отдельно от жены и детей, завесил стены схемами тактики и заметками
Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
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