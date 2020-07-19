Хосеп Гвардиола
Кубок Англии
Футбол
Пьер-Эмерик Обамеянг
Манчестер Сити
Арсенал
Гвардиола – самый грустный персонаж матча «Сити» и «Арсенала». Как же он нервничал
19 июля, 02:06
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии. 2:0 – оба мяча забил Пьер-Эмерик Обамеянг. Так это было.
Первый гол:
Второй мяч:
Пеп Гвардиола – самый грустный человек этого матча. Весь спектр его разочарования в нескольких кадрах.
Тут он еще что-то подсказывает своим игрокам
Рядом с Гвардиолой обычно всегда сидел Артета. Теперь – нет. Некому и объяснять ситуацию.
Грусть и разочарование.
Обыкновенное состояние Гвардиолы в течение всего матча.
Даже объяснение поражению у Гвардиолы получилось депрессивное: «Мы сыграли не лучшим образом, мы тоже люди. Соперник действовал хорошо, такое иногда бывает».
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